Pakistan: Katholisches Krankenhaus wird ausgebaut

Das katholische Elisabeth-Krankenhaus in Hyderabad erweitert seine Einrichtungen. Das Krankenhaus zeichnet sich durch eine Spezialisierung auf die Versorgung Neugeborener und Mütter und durch Palliativpflege aus.

Bis Weihnachten 2024 würden in der Sankt Elisabeth-Klinik zehn neue Zimmer für Behandlung und stationäre Pflege, sowie ein Krankenpflegezimmer eingerichtet. Das berichtet der australische Missionar und stellvertretende Vorsitzende des Krankenhauses, Pater Robert McCulloch, gegenüber Fides. Ermöglicht worden sei das durch die Finanzierung von „Catholic Mission“ aus Australien. Zusätzlich sei die angegliederte Hebammenschule renoviert worden.

Die Schule ist auf die Betreuung von Neugeborenen und Müttern spezialisiert. Das zweite Aushängeschild des Krankenhauses, wofür es auch in ganz Pakistan bekannt ist, ist der Palliativpflegedienst. Es handelt sich um einen völlig kostenlosen Dienst für unheilbar kranke Patienten aus armen Familien. Als erster und einziger Dienst solcher Art richtet er sich an Patienten aller Glaubensrichtungen. Am Montag wurde auch der Grundstein für ein Tageszentrum im Krankenhauskomplex gelegt, welches im Juni 2025 fertiggestellt werden soll.

(fides – fl)