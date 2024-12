Papstbotschafter Gänswein: Angst vor Krieg in baltischen Staaten spürbar

Seit Juni Nuntius in den baltischen Staaten: Erzbischof Georg Gänswein (AFP or licensors)

In den baltischen Staaten ist die Angst vor einem Krieg mit Russland nach Aussage von Papstbotschafter Georg Gänswein allgegenwärtig. „Der Ukraine-Krieg hat gerade hier im Baltikum, das Russland an der Ostgrenze zum Nachbarn hat, einiges gründlich verändert“.

Dies sagte der Erzbischof am Dienstag im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Die Sorge um den Erhalt des Friedens und die Bedrohung aus dem Osten beeinflusse in Lettland, Estland und Litauen den Alltag der Menschen. Gänswein, der früher als Privatsekretär von Benedikt XVI. tätig war, ist seit dem Sommer Apostolischer Nuntius für die baltischen Staaten mit Sitz in Vilnius.

Unablässiger Aufruf zum Frieden

Der 68-Jährige sieht das Ziel des Vatikans und damit seine Aufgabe vor Ort in der Mithilfe beim Erhalt des Friedens. „Der unablässige Aufruf zum Frieden, und nicht vor Widerständen zu resignieren, ist ein wesentliches Element vatikanischer Diplomatie“, so Gänswein. Das gelte auch mit Blick auf die Rolle des Vatikans als Vermittler im Ukraine-Krieg. Papst Franziskus erinnere bei vielen Gelegenheiten an die Grausamkeit des Krieges und appelliere an die Mächtigen, endlich Frieden zu schließen.

Der Vatikan sei jedoch keine militärische, ökonomische oder finanzielle, sondern eine spirituelle Macht, die den Menschen Hoffnung gebe. „Ganz konkret gilt das im Hinblick auf Einrichtungen und Organe, die im Namen der Kirche Not lindern und Menschen beistehen, die der Hilfe bedürfen, und zwar im Kleinen wie im Großen, ob von außen wahrnehmbar oder nicht“, so Gänswein.

Papst Franziskus hatte am Sonntag beim Angelus im Rahmen seiner Korsika-Reise zu Frieden für das ukrainische und - erstmals auch - das russische Volk aufgerufen.

Apostolischen Nuntius für Litauen, Estland und Lettland

Papst Franziskus hatte Erzbischof Georg Gänswein, den Titularerzbischof von Urbisaglia und emeritierten Präfekten des Päpstlichen Hauses, im Juni 2024 zum Apostolischen Nuntius für Litauen, Estland und Lettland ernannt.

