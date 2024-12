Myanmar: Bildung leidet enorm unter Bürgerkrieg

Kinder puzzeln in einem Flüchtlingslager (AFP or licensors)

Deutlich hinterlässt der anhaltende Bürgerkrieg in Myanmar seine Spuren im Bildungssektor. Verschiedene Gruppen versuchen dem entgegenzuwirken, darunter sind auch Ordensschwestern.

Bald sind es vier Jahre, die nach dem Militärputsch 2021 vergangen sind. Neben den Millionen von Vertriebenen ruft auch ein Blick auf den Bildungssektor ernste Sorgen hervor. Viele Kinder und Jugendliche haben nicht die Möglichkeit, Schule und Ausbildung fortzusetzen.

Zum einen befinden sich viele junge Menschen im Widerstand gegen die Junta, zum anderen schrumpft auch die Anzahl der Lehrer, da auch diese sich gegen das Regime der Junta stellten. So bleiben vielen Kindern und Jugendlichen teure Privatschulen oder Online-Kurse, für die man aber auch erst die Mittel haben muss.

Daraufhin haben einige soziale und religiöse Organisationen informelle Schulen gegründet, vor allem in abgelegenen Gebieten, die die Rebellen kontrollieren. Sehr präsent in diesem Rahmen sind Schwesternkongregationen, die in Myanmar alle ihre Häuser, Klöster und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, um Kinder, nicht nur aus katholischen Familien, zu unterrichten.

(fides – fl)