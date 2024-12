Bei einer Messfeier in einer maronitischen Kirche in Beirut - Archivaufnahme (AFP or licensors)

Libanon: Ein Nuntius an der Grenze

Der Gesandte des Papstes im Libanon, Erzbischof Paolo Borgia, hat an Weihnachten die maronitischen Christen in den Städten Rmeich und Kley’a besucht. Beide Städte liegen im Süden des Landes in der Nähe der israelischen Grenze.

Lesen Sie auch 25/12/2024 Libanon: Kardinal Rai fordert „positive Neutralität“ Der maronitische Kardinal Bechara Rai hat in seiner Weihnachtsansprache den Libanon aufgefordert, zur ‚positiven Neutralität‘ zurückzukehren, um Frieden, Dialog und Souveränität zu ... 16/12/2024 Syrien nach dem Umbruch: Hoffnung und Ungewissheit Der Nuntius würdigte in seinen Predigten und gegenüber der Nachrichtenagentur asianews die „Verwurzelung des libanesischen Volkes im Glauben“ sowie seine „Fähigkeit, Widrigkeiten zu widerstehen“. Für den Libanon bedeute das ein „Zeichen der Hoffnung“, so der Erzbischof, ohne sich näher über die verwickelte politische Lage auszulassen. Durch die Feuerpause zwischen Israel und der Beiruter Regierung sowie durch den Sturz des Regimes von Baschar al-Assad im Nachbarland Syrien hat sich die Lage im Libanon wieder einigermaßen stabilisiert. Die beiden mehrheitlich maronitisch-christlichen Grenzstädte hatten mit Bürgerwehren dafür gesorgt, dass sich die Hisbollah bei ihnen nicht festsetzen konnte; daher wurden sie während des Konflikts zwischen Oktober und Dezember nicht direkt von der israelischen Armee angegriffen. Erzbischof Borgia „Wir hatten Angst; in den Außenbezirken schlugen Granaten ein“ Dennoch haben die Einwohner sehr unter der Lage gelitten, erklärte der Pfarrer von Rmeich, Tony Elias, gegenüber asianews. „Wir hatten Angst; unsere Fenster, Terrassen, Mauern und Dächer wurden von Kugeln getroffen, in den Außenbezirken schlugen Granaten ein.“ Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges hätten Rmeich und Kley’a genauso getroffen wie jede andere Region. „Fast 10.000 Olivenbäume wurden während des Krieges auf den Feldern von Rmeich zerstört, ganz zu schweigen von den Schäden für den Tabakanbau und die Bienenzucht.“ Auf diese Einträge seien zwei Drittel der Einwohner der Stadt angewiesen. (asianews – sk) Lesen Sie auch 04/12/2024 Libanon: Die Waffenruhe wankt Der fragile Waffenstillstand im Libanon steht auf der Kippe. Neun Menschen starben in der Nacht auf Mittwoch bei Angriffen der israelischen Streitkräfte im Süden des Landes. 22/10/2024 Libanon: Flüchtlingswelle und humanitäre Krise nach neuen Konflikten

