Großbritannien: König Charles bei Gottesdienst von „Kirche in Not"

Charles III. hat am Dienstag an einem Adventsgottesdienst teilgenommen, der von „Kirche in Not“ mitorganisiert wurde. Anlass des Gottesdienstes war der zehnte Jahrestag der Invasion der Terrorgruppe Islamischer Staat im Nordirak.

Der Gottesdienst in der Kirche der Unbefleckten Empfängnis in London feierte die Widerstandsfähigkeit christlicher Gemeinden seit der Invasion vor zehn Jahren im Irak. Im Zuge dessen traf Charles, der als König von England auch weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, Vertreter der irakisch-christlichen Diaspora in London.

Auch Vertreter der Hilfsorganisation „Kirche in Not“ trafen bei dieser Gelegenheit König Charles III. Die Direktorin von „Kirche in Not“ in Großbritannien, Caroline Hull, lobte dabei Charles’ „tiefes und unermüdliches Mitgefühl“ für die irakischen Christen. Die Sorge des Königs sei Motivation für „Kirche in Not“, betonte sie.

(ucanews – fl)