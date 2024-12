Das Taizé-Neujahrstreffen letztes Jahr in Ljubljana

Estland: „Hoffnung teilen“ im Rahmen des Taizé-Treffens

Das Neujahrstreffen der Taizé-Gemeinschaft findet in diesem Jahr in Estland statt. Ortsbischof Philippe Jean-Charles Jourdan hat die Gläubigen in einem Schreiben dazu ermutigt, die Jugendlichen aufzunehmen.

Mehr als dreitausend junge Menschen aus ganz Europa sollen nach Tallinn kommen, um dort für das Neujahrstreffen von Taizé zu sein, schreibt Bischof Philippe Jourdan, der Bischof von Tallinn. Sie kommen, um „Freude und Licht in einem anderen Land zu teilen". Bischof Jourdan lud die Esten ein, auch nur zwei Quadratmeter warmer Raum und Frühstück zur Verfügung zu stellen. Mehrfach betonte er, wie wichtig es sei, „Hoffnung zu teilen". Die Weihnachtszeit als eine Zeit der Hoffnung und der Fürsorge biete die Möglichkeit, dazu beizutragen, dass „Hoffnung und Frieden in Estland und in der ganzen Welt verbreitet werden".