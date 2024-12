Brasilianischer Kardinal Spengler lobt Kirche in Deutschland

Der frisch zum Kardinal kreierte Jaume Spengler am Samstagabend

Der neue brasilianische Kardinal Jaime Spengler traut Deutschlands katholischer Kirche eine wichtige Rolle zu. „Die Kirche in Deutschland verfügt über eine reiche und wunderbare Geschichte“, sagte der Erzbischof von Porto Alegre im Interview mit Kathpress.

Lesen Sie auch 07/12/2024 Die 21 neuen Kardinäle in Kurzporträts 21 Geistliche wird Papst Franziskus an diesem Samstag (7. Dezember) zu Kardinälen erheben. 20 von ihnen dürften derzeit an einer Papstwahl teilnehmen, da sie das 80. Lebensjahr ...

„Nicht nur in der theologischen und philosophischen Forschung hat sie über die Jahrhunderte einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet; sie verstand es immer, die Solidarität mit anderen Kirchen in großartiger Weise zu leben“, so der 64-Jährige.

„Ich glaube, diese Solidarität und Reflexion können dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den Kirchen zu vertiefen, aber auch das kirchliche Leben insgesamt zu fördern“, so der Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates (CELAM), der am Samstag zusammen mit 20 anderen Geistlichen von Papst Franziskus zum Kardinal erhoben wurde.

Spengler, von deutschen Auswanderern abstammender Franziskaner, spricht neben Portugiesisch auch Spanisch, Italienisch und Englisch. „Ich kann zwei Wörter auf Deutsch“, sagte er auf Deutsch und zählte mit den Fingern nach. „Nein, es sind sogar sechs Wörter!“, fügte er lachend auf Italienisch hinzu.

(kap – cs)