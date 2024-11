Welthunger-Index: Mit Klima und Kriegen nimmt auch der Hunger zu

733 Millionen Menschen mussten im vergangenen Jahr hungern, 152 Millionen mehr als 2019. Laut dem Welthunger-Index haben Klimawandel, Kriege und wirtschaftliche Probleme zu diesem Anstieg geführt. Das Ziel, den Weltjunger bis 2030 zu beseitigen, ist somit gefährdet.

Einer von 11 Menschen auf der Welt, einer von 5 in Afrika: das sind die dramatischen Zahlen der Menschen, die weltweit von Ernährungsunsicherheit betroffen sind. Eine Notlage, die durch extreme Wetterereignisse und Kriege in nur vier Jahren um mehr als 26 Prozent zugenommen hat. Weltweit können sich fast 3 Milliarden Menschen aufgrund steigender Lebensmittelpreise und der Lebenshaltungskostenkrise keine gesunde Ernährung mehr leisten.

Null-Hunger-Ziel 2030

In zwei Dritteln der 130 Länder, die in der GHI-Ausgabe 2024 untersucht wurden, hat sich die Unterernährung nicht verbessert oder ist sogar noch gestiegen. Nach den aktuellen Hochrechnungen des GHI werden bei der derzeitigen Rate mindestens 64 Länder bis 2030 kein niedriges Hungerniveau, geschweige denn das Null-Hunger-Ziel erreichen. Tatsächlich wird geschätzt, dass bei der derzeitigen Rate im Jahr 2030 immer noch 582 Millionen Menschen chronisch unterernährt sein werden, die Hälfte davon in Afrika. Wenn dieses Tempo beibehalten würde, würde die Welt erst im Jahr 2160 ein niedriges Hungerniveau erreichen.

Krieg und Klima

Bewaffnete Konflikte haben im vergangenen Jahr die Hungersituation in 20 Ländern verschlimmert und fast 135 Millionen Menschen in eine akute Ernährungsunsicherheit gestürzt, die auf eine Kombination aus anhaltenden Kämpfen, Wirtschaftsblockaden und Zerstörung von landwirtschaftlichen Flächen zurückzuführen ist.

Der GHI prangert auch an, dass sich der Hunger in der Welt aufgrund immer häufigerer und extremerer Wetterkrisen rasch verschlimmert. Wenn sich der Kurs nicht ändert, könnten die Weizen-, Reis- und Maisernten noch weiter zurückgehen, wovon insbesondere ländliche Gemeinschaften, Haushalte mit niedrigem Einkommen und bereits ausgegrenzte Gruppen betroffen wären, die zu den am stärksten gefährdeten Gruppen gehören, was die Auswirkungen des Klimawandels betrifft.

Die Ernährungsunsicherheit von Frauen wirkt sich auf die Kinder aus. Die Unterernährung von Kindern steht in engem Zusammenhang mit der Unterernährung von Müttern, wodurch sich ein generationenübergreifender Kreislauf von Hunger und Armut fortsetzt, der Kinder bereits in den ersten Lebenstagen oder sogar vor der Geburt betrifft: Mehr als 94 Millionen Frauen und Mädchen leiden während der Schwangerschaft und Stillzeit an akuter Unterernährung.

Hintergrund

Der Welthunger-Index (GHI) misst den Hunger auf globaler, regionaler und nationaler Ebene anhand von vier Indikatoren: Unterernährung, Auszehrung von Kindern, Wachstumsstörungen und Sterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren. Der Welthunger-Index ist einer der führenden internationalen Berichte zur Messung des Welthungers, der jährlich von der Welthungerhilfe und Concern Worldwide erstellt wird.

(avvenire-fl)