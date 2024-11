USA: Christliche Wähler verhalfen Trump zum Sieg

Christliche Wähler haben maßgeblich zum Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl beigetragen. Nachwahlbefragungen zeigen, dass der Republikaner mit landesweit 54 Prozent die Mehrheit auch der katholischen Stimmen holte.

Laut der Auswertung des Senders Fox News in Zusammenarbeit mit der Nachrichtenagentur Associated Press erreichte er in der Gruppe der Protestanten und übrigen Christen 61 Prozent.

Damit gelang es dem 78-Jährigen, seine Ergebnisse in der christlichen Wählerschaft im Vergleich zu 2020 zu verbessern. Damals lag er bei katholischen Wählern nur knapp vor dem späteren Präsidenten Joe Biden.

Unter jüdischen und muslimischen Wählern konnte sich Trump indes erneut nicht durchsetzen: Mit Werten von jeweils mehr als 60 Prozent blieb die Mehrheit bei der demokratischen Kandidatin Kamala Harris.



Abtreibung wichtiges Thema

Auch in diesem Jahr war Abtreibung ein wichtiges Thema für religiöse Wähler. Während Harris im Wahlkampf für umfassende „reproduktive Freiheit" warb, will Trump die gesetzliche Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen lieber den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Hintergrund ist ein wegweisendes Urteil des Obersten Gerichts der Vereinigten Staaten. Dieses hatte 2022 geurteilt, dass aus der US-Verfassung kein landesweit gültiges Recht auf Abtreibung abgeleitet werden kann.



Befragungen der „Washington Post" zeigen, dass es dem aktuellen Wahlsieger gelungen ist, immerhin 28 Prozent der Wähler zu überzeugen, die sich liberale Abtreibungsregeln wünschen. Im Lager der strikten Abtreibungsgegner erhielt er überdies eindrucksvolle 90 Prozent der Stimmen.



Bei einem Auftritt am frühen Mittwochmorgen in Florida erklärte sich Trump unter dem Jubel seiner Anhänger zum Gewinner der Wahl: „Ich danke dem amerikanischen Volk für die außerordentliche Ehre, zum 47. Präsidenten gewählt worden zu sein." Er sprach von der „großartigsten politischen Bewegung aller Zeiten" und kündigte an, das tief gespaltene Land zu „heilen". „Wir werden unsere Grenzen in Ordnung bringen und wir werden alles in unserem Land in Ordnung bringen“, sagte Trump während seiner Rede in West Palm Beach.

(kna – gs)