Gespaltene Reaktionen auf COP29-Abkommen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Baku als Teilerfolg. Er habe auf ein ehrgeizigeres Ergebnis gehofft, erklärte Guterres am Sonntag in der aserbaidschanischen Hauptstadt. „Aber dieses Abkommen liefert eine Basis, auf der man aufbauen kann“.

Nun komme es darauf an, dass die Staaten im kommenden Jahr weitere Klimaaktionspläne in Übereinstimmung mit dem 1,5-Grad-Ziel vorlegten. „Das Ende des Zeitalters der fossilen Brennstoffe ist wirtschaftlich unausweichlich", so Guterres. Die G20-Länder als größte Verursacher müssten dabei führen.



Schwierige geopolitische Lage

Die Verhandlungen der mehr als 190 Teilnehmerstaaten in Baku hätten in einer Situation globaler Unsicherheit und Spaltung stattgefunden. Dennoch hätten die Teilnehmer bewiesen, dass multilaterale Zusammenarbeit auch schwierige Themen bewältigen könne.

Auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula Von der Leyen, hatte sich positiv über das erreichte Abkommen geäußert. „Ich begrüße das Abkommen der COP29“, so die Deutsche. Es markiere „eine neue Ära für die Klimakooperation und -finanzierung“ und werde „Investitionen in einen sauberen Übergang, die Reduzierung von Emissionen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel fördern“, meint Von der Leyen. Und weiter: „Die EU wird weiterhin eine führende Rolle spielen und ihre Unterstützung auf die Schwächsten konzentrieren“.

Afrikanische Unterhändler hatten hingegen ihrer Enttäuschung über das Abkommen ausgedrückt, das „zu wenig und zu spät“ für den afrikanischen Kontinent sei. „Wir sind sehr enttäuscht über den Mangel an Fortschritten bei kritischen Themen für Afrika“, sagte Ali Mohamed, der kenianische Präsident der Gruppe, auf der Cop29-Konferenz in Aserbaidschan. „Afrika hat die Alarmglocken geläutet und wird dies auch weiterhin tun, um auf unzureichende Klimafinanzierung aufmerksam machen.“

Minimalkonsens

Am Sonntagmorgen hatten sich die Staaten bei der Weltklimakonferenz COP29 in Baku nach verlängerten, zähen Verhandlungen auf ein Ergebnis geeinigt. Wichtigstes Resultat: Industrieländer sollen bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar an Klimahilfen für ärmere Staaten zahlen; bisher lag die Marge bei 100 Milliarden, Ziel bleibt eine Jahressumme von 1,3 Billionen US-Dollar. Die Entwicklungsländer hatten als Mindestziel bis 2030 ursprünglich eine Erhöhung der Zahlungen der Industriestaaten auf 500 Milliarden Dollar jährlich gefordert. Nächstes Jahr soll auf der COP30 in Brasilien beraten werden, wie die Lücke zu 1,3 Billionen geschlossen werden kann. Die aufstrebenden Wirtschaftsmächte China und Indien sollen erst schrittweise an der Zahlung beteiligt werden. Keine konkreten Fortschritte gab es bei der globalen CO2-Reduzierung. Hier blockierten Öl- und Gasförderländer wie Saudi-Arabien weitergehende Beschlüsse.

(kna - cs)