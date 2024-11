UNICEF begrüßt Waffenstillstand im Libanon

In gewaltsamen Konflikten sind meist Kinder die Hauptleidtragenden (AFP or licensors)

Nach mehr als einem Jahr Krieg schweigen seit diesen Mittwochmorgen die Waffen. Das Kinderhilfswerk Unicef sieht in der von den USA vermittelten Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nicht nur „eine Chance, die Gewalt zu beenden, sondern auch die Möglichkeit, einen Weg zu finden, der die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern und Familien in den Vordergrund stellt.“

„UNICEF begrüßt die Ankündigung eines Waffenstillstands im Libanon, von dem wir hoffen, dass er ein Ende des Krieges bringt, der mehr als 240 Kinder getötet, etwa 1.400 verwundet und das Leben unzähliger Menschen zerstört hat,“ stellt Generaldirektorin Catherine Russell in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung fest.

Nun müsse dringend dafür gesorgt werden, dass dieser Frieden auch erhalten bleibt. Kinder und Familien müssten sicher in ihre Gemeinden zurückkehren können, vor allem diejenigen, die in Notunterkünften und Aufnahmegemeinschaften untergebracht sind, so Russell weiter. Damit lebensrettende Hilfe geleistet werden kann, sei es wichtig, humanitären Organisationen einen sicheren und ungehinderten Zugang zu gewähren. Um Kinder vor weiteren Schäden zu schützen, müsse der Zugang zu sauberem Wasser, Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und psychosozialer Unterstützung Vorrang haben.

„Die Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern und der zivilen Infrastruktur hat dazu geführt, dass mehr als 2 Millionen Kinder nicht mehr zur Schule gehen können und viele weitere keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und grundlegenden Dienstleistungen haben,“ beschreibt die Erklärung die dramatische Lage vor Ort.

UNICEF erkläre sich bereit, „die ersten Wiederaufbaubemühungen zu unterstützen und Ressourcen und Fachwissen für den Wiederaufbau von Wassersystemen, medizinischer Grundversorgung, Schulen und anderen Dienstleistungen, auf die Kinder angewiesen sind, bereitzustellen.“

Kinder verdienen Stabilität, Hoffnung und die Chance, sich eine neue Zukunft aufzubauen

Die Erklärung des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen schließt mit folgendem Appell: „Dieser Waffenstillstand ist eine Chance, nicht nur die Gewalt zu beenden, sondern auch einen Weg zu finden, der die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern und Familien in den Vordergrund stellt. Wir appellieren an alle Parteien, ihren Verpflichtungen nachzukommen, das Völkerrecht einzuhalten und mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Frieden aufrechtzuerhalten und eine bessere Zukunft für Kinder zu gewährleisten.“



Hintergrund

Das Waffenruheabkommen sieht vor, dass die Kämpfe zunächst für zwei Monate eingestellt werden. Die Hisbollah soll ihre Präsenz an der südlibanesischen Grenze aufgeben, während israelische Truppen auf ihre Seite der Grenze zurückkehren sollen. Tausende libanesische Soldaten und Blauhelme der UN-Beobachtermission UNIFIL sowie ein Gremium unter US-Vorsitz sollen die Umsetzung des Abkommens überwachen.

(vaticannews/tagesschau – skr)