Türkei: „Schluss mit den Massakern im Nahen Osten“

Der türkische Bischof, der am Montag zum apostolischen Administrator von Anatolien ernannt worden ist, zeichnet im Gespräch mit Vatican News ein Bild der Kirche im Land und lädt junge Priester ein, sich als sogenannte „fidei donum“ (wörtlich: Geschenk des Glaubens) in diesem „an Potenzialen reichen Land“ zu engagieren. Die Lage nach dem Erdbeben sei nach wie vor ernst: „Wir müssen noch unsere Kathedrale wieder aufbauen“.

Antonella Palermo – Vatikanstadt

Der Jesuit Antuan Ilgit ist am Montag zum Nachfolger von Paolo Bizzeti, seines Zeichens ebenfalls Jesuit, bestimmt worden. Franziskus wählte den in Deutschland geborenen Türken als ersten einheimischen Bischof dazu aus, die Leitung des Apostolischen Vikariats Anatolien –zunächst übergangsweise - zu übernehmen. Bizzeti hatte aus Altergründen seinen Rückzug von dem Amt erbeten. Ilgit wurde nun zum Apostolischen Administrator „sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis“ (bei vakantem Bischofssitz und bis auf Widerruf durch den Heiligen Stuhl) bestimmt. Zuvor war er stellvertretender Vikar und bischöflicher Kanzler des Apostolischen Vikariats von Anatolien (ab 2022). Er ist Sprecher der türkischen Bischofskonferenz, verantwortlich für die Jugend- und Berufspastoral und Vorsitzender der Nationalen Kommission für Katechese.

Vatican News: Sie sind der erste einheimische Bischof, wie kommentieren Sie diese Ernennung?

Antuan Ilgit S. J.: „Das Vertrauen, das die Heilige Mutter Kirche mit dieser Ernennung in mich setzt, und die ständige Nähe des Heiligen Vaters zu den Gläubigen des Apostolischen Vikariats Anatolien, die auf verschiedene Weise zum Ausdruck kommt, ermutigen mich, mich noch mehr anzustrengen. Diese Ernennung ist Ausdruck einer echten Wertschätzung des Potenzials und des Reichtums der Kirche der Türkei. Die Realität, die mich umgibt, fordert mich ständig heraus und drängt mich immer wieder zu den Menschen, den Armen, den Besitzlosen, den Flüchtlingen, den Jugendlichen. Jetzt, da mir die volle Verantwortung für ein Vikariat anvertraut wurde, das so groß wie Italien ist und in dem ich bisher als Stellvertreter gedient habe, fühle ich mich dazu berufen, mehr und mehr ein Seelsorger zu sein, der bei den Menschen ist und sich in ihr tägliches Leben mit jenen drei Eigenschaften des Herrn einmischt, die der Heilige Vater sehr oft wiederholt hat: Nähe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Unser Vikariat braucht einen Bischof, der vor Ort lebt, der weder Manager noch Beamter ist, sondern Zeuge; der nicht auf sich selbst bezogen ist, sondern synodal. Das heißt, bevor er Entscheidungen trifft, hört er auf den Geist, der zur Kirche spricht, und er hört auf die, die die Kirche bilden.

Bischof kein Manager, sondern Zeuge

Vatican News: Wie entwickelt sich die katholische Kirche in der Türkei?

Antuan Ilgit S. J.: „Wie ich schon sagte, ist es eine Kirche, die so viel Potenzial und so viel Reichtum hat. Es ist eine Kirche, die mehr und mehr von jungen Menschen besucht wird, die verändern, etwas beitragen und dienen wollen. Es ist eine Kirche, die zunehmend in der Lage ist, so viele christliche Flüchtlinge, afrikanische Universitätsstudenten, die bereits katholisch sind, aufzunehmen; westliche Pilger zum empfangen, die auf den Spuren des Völkerapostels und so vieler anderer Bekenner des Glaubens sind, die mein geliebtes Land zum ,heiligen Land der Kirche‘ gemacht haben, wie Luigi Padovese, den ich gerne zitiere, zu sagen pflegte. Es ist eine Kirche, die sich nicht zur Schau stellt, die, ohne laut zu werden, versucht, das Wort Gottes zu leben, das heiligt und rettet, und die Zeugnis ablegt.“

Bei einer Begegnung mit Papst Franziskus

Vatican News: Was sind die Früchte des Dialogs mit anderen Kirchen und anderen Religionen?

Antuan Ilgit S. J.: „Die Ökumene und der interreligiöse Dialog, über die so viel geforscht wurde, über die Dokumente und Bände geschrieben wurden, werden von uns in unserem täglichen Leben gelebt. Eine gelebte Ökumene im Alltag unter uns katholischen Pfarrern, Orthodoxen, apostolischen Armeniern und so weiter, die gemeinsam an Feiern und Veranstaltungen teilnehmen, die ihre Ressourcen miteinander teilen, ohne zu rechnen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Die Ökumene wird auch in gemischten Familien gelebt, die an einem Sonntag die Messe in der katholischen Gemeinde besuchen und eine Woche später in der orthodoxen. Das Gleiche gilt für unsere muslimischen oder andersgläubigen Brüder und Schwestern: Hier geht es im täglichen Dialog zum Beispiel um die Frage nach dem Beginn des Lebens. Wir versuchen, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die uns verbinden, ohne jedoch die Dinge zu ignorieren, die uns trennen. Die wohlwollende Akzeptanz und der Respekt, der Sinn für Gastfreundschaft, Frömmigkeit und Nächstenliebe, die für dieses Land charakteristisch sind, helfen uns, das zu leben. Christen, Muslime, Juden, Jesiden, wir sind alle gleichberechtigte Bürger und wir alle lieben dieses türkische Land, das sich wie eine Heimat anfühlt.“

„Wer nahe bei den jungen Menschen ist, bleibt jung!“

Vatican News: Ihr Engagement für junge Menschen ist sehr ausgeprägt. Wie erleben sie heute die Hoffnung im Land?

Antuan Ilgit S. J.: „Wer nahe bei den jungen Menschen ist, bleibt jung! Eine Kirche, die es versteht, ihnen nahe zu sein, wird jung und attraktiv bleiben. Aber meine Erfahrung mit ihnen lehrt mich, dass wir unsere Perspektive ändern müssen. Wir haben viel von ihnen zu lernen. Junge Menschen mit ihrer Intelligenz, ihrer Neugierde, ihrem Einfallsreichtum wachsen schnell. Wenn wir als Kirche nicht in ihrer Nähe wären, könnten wir ihre Sprache nicht verstehen. Sie brauchen ernsthafte, substanzielle Vorschläge, die versuchen, auf die Unruhe zu reagieren, die sie auszeichnet. Andererseits beeindruckt mich immer mehr ihr Wunsch, zu beten, die eucharistische Anbetung zu praktizieren, den Rosenkranz zu beten... Ich überlasse es ihnen, das alles so zu gestalten, dass sie die Nuancen betonen, die sie wollen, dass sie Verantwortung übernehmen und Schönheit erleben. Und sie bitten mich immer wieder: ,Pater Antuan, wenn wir wieder alle zusammen beten, wollen wir alles selbst vorbereiten'.“

Vatican News: Vor mehr als anderthalb Jahren ereignete sich das Erdbeben in der Türkei. Wie geht es mit dem Wiederaufbau voran und wie sehen Sie das Engagement?

Antuan Ilgit S. J.: „Wir leben in einer Welt, in der so viele Konflikte ausgetragen werden und so viele Katastrophen passieren, dass der Fokus leicht und schnell von einer Richtung zur anderen wechselt. Dies ist unweigerlich auch mit dem großen Erdbebengebiet geschehen, das zum Apostolischen Vikariat Anatolien gehört. Aber auch wenn nicht mehr davon gesprochen wird, ist die Lage nach wie vor ernst und offensichtlich prekär, vor allem in der Stadt Antiochia, teilweise in Iskenderun, dem Sitz unseres Vikariats. Die Regierung versucht, ihren Teil zu tun, denn das Erdbeben hat ein geografisch großes Gebiet betroffen. Unsere Kathedrale muss noch wieder aufgebaut werden, und wir stehen in ständigem Kontakt mit den lokalen und zentralen Behörden, um einige bürokratische Schwierigkeiten so schnell wie möglich zu überwinden. Wir müssen anerkennen, dass die Bereitschaft und der gute Wille vorhanden sind, der Dialog ist immer offen. Aber mein Hauptanliegen ist es, die lebendigen Steine zusammenzuhalten, die unsere Gläubigen sind, die Christen, die dieses Land seit zweitausend Jahren bewohnen, sie sind die eigentliche Kathedrale. Nach dem Erdbeben mussten sie in andere Städte gehen, die als sicherer gelten, aber um sie zurückzuholen, müssen wir ihnen Arbeit, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Unterstützung bieten, damit sie ihre zerstörten Häuser wieder aufbauen können. Jetzt habe ich eine Caritas Anatolia, die einen neuen Direktor hat und die funktioneller und transparenter ist, die sich auf kleinere, lokale Projekte konzentriert und auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Anders vorzugehen, ohne dies zu berücksichtigen, wäre eine große Schande für all das, was diese dem Christentum so wichtigen Orte bedeuten.“

„Nur derjenige, der für den wahren Frieden kämpft, wird ein wahrer Sieger sein“

Vatican News: Wie erleben Sie den Nahostkonflikt? Welche Szenarien sehen Sie?

Antuan Ilgit S. J.: „Wir können nicht, ich kann nicht gleichgültig bleiben gegenüber den andauernden Konflikten, auch weil wir als Land mittendrin sind. Als Jünger Christi, denen der Frieden am Herzen liegt, können wir uns nur auf die Seite derer stellen, die den Frieden wollen. Wie der Papst fast verzweifelt wiederholt, ,der Krieg ist eine Niederlage‘. Nur derjenige, der für den wahren Frieden kämpft, wird ein wahrer Sieger sein. Ich habe einen lieben israelischen Freund, Mischa, der wegen des Konflikts seine Hochzeit absagen musste und nicht weiß, wann er sie in einer Umgebung des Friedens und der Freude feiern kann; eine palästinensische Freundin, Salma, die nicht mehr nach Europa zurückkehren kann, um ihr Doktorat abzuschließen; und in Beirut habe ich meine jesuitischen Gefährten, die trotz der Bombardierungen weiterhin mit Engagement und Aufopferung sudanesischen Flüchtlingen helfen. Der Nahe Osten ist unsere Heimat, die Welt ist unser gemeinsamer Garten, wir ruinieren unser gemeinsames Haus. Die Schöpfung, die wir zerstören, wurde uns gegeben, damit wir als Kinder, als Brüder darin leben. Das Problem ist nicht, dass wir das Opfer unseres Erlösers Jesus Christus am Kreuz ignorieren, der uns zu Brüdern und Söhnen gemacht hat, um uns seinen Frieden, den wahren Frieden zu geben. Es soll kein Gemetzel mehr geben, sondern wir wollen alle gemeinsam in der Liebe über uns hinauswachsen. Dazu sind wir aufgerufen.“

Antuan Ilgit mit der Jugend des Apostolischen Vikariats Anatolien

Vatican News: Gibt es Pilger an den Orten des Heiligen Paulus?

Antuan Ilgit S. J.: „Die Pilgerreisen werden wieder aufgenommen, und das ist gut für uns. Gott sei Dank wurden die Strukturen unseres Bischofssitzes, abgesehen von der Kathedrale, nicht beschädigt, so dass ich mich sehr darum bemühe, dass Gruppen bei uns in Iskenderun bleiben. In den kommenden Monaten werden wir bereits drei große Pilgergruppen aufnehmen, Ordensleute, Seminaristen und Laien, die die Wurzeln ihres Glaubens wiederentdecken wollen. Dieser Wunsch ist schön. Ich möchte alle zu uns nach Iskenderun einladen, mit den Worten von Rumi: ,Komm, komm; wer immer du bist, komm. Bist du ein Heide, ein Götzendiener, ein Atheist? Komm! Unser Haus ist kein Ort der Verzweiflung, und selbst wenn du hundertmal ein Versprechen gebrochen hast... komm‘. Auch wenn es durch das Erdbeben zerstört wurde, bleibt dieses Land immer schön, immer heilig, auch weil sich hier die Bibel öffnet und schließt. Diejenigen, die kommen, wollen manchmal gar nicht mehr gehen, und wenn sie zufällig hier landen, wollen sie immer wieder zurückkehren. Eine weitere Einladung, die ich aussprechen möchte, richtet sich an junge Diözesanpriester, die ihr Leben als Geschenk des Glaubens verbringen wollen. Ich habe immer noch eine Pfarrei, die seit Monaten ohne Priester ist und in der es eine gute Gruppe junger Männer gibt, die vorwärts kommen wollen. Manchmal muss man aus seiner eigenen Realität herauskommen, denn der Herr ruft uns immer an die Grenzen, an die Ränder. Die Kirche auf dem Weg nach draußen von Papst Franziskus... Als Christen sind wir immer Pilger.“

„Als Christen sind wir immer Pilger“

Vatican News: Die Türkei ist ein Transitland für Migranten, die das Mittelmeer überqueren, um nach Europa zu gelangen, mit all den damit verbundenen Risiken, aber sie ist auch ein Aufnahmeland für Menschen, die vor Kriegen wie dem in Syrien fliehen. Wie geht die Ortskirche heute mit dieser weitgehend leidenden menschlichen Mobilität um?

Antuan Ilgit S. J.: „Wie ich bereits sagte, ist eine der schönsten Eigenschaften meines Landes die Gastfreundschaft; wir sind in der Lage, in großem Stil Gastgeber zu sein, auch wenn wir nur sehr wenig in der Hand haben. Ich erinnere mich immer mit großer Dankbarkeit und Rührung an all die Zeiten, in denen meine Eltern sogar ihr Doppelbett für unsere Gäste zur Verfügung stellten, die aus Deutschland kamen, wo ich geboren wurde, weil meine Eltern nach Deutschland ausgewandert waren. Sie schliefen dann auf dem Boden. Die Gastfreundschaft ist also unantastbar, und das ganze Land hat ein großartiges Zeugnis abgelegt, indem es so viele Syrer, aber auch Iraker, Iraner, Afghanen und sogar Ukrainer und Russen aufgenommen hat. Wenn ich an die Tragödie in Cutro und anderswo denke, kommen mir die Tränen, denn es fällt mir schwer, das blaue Mittelmeer meiner Kindheit, wo ich mit meinem Vater, einem Fischer, fischen ging, mit einem Meer zu vergleichen, das Tausende von Menschenleben aussaugt. Sie sind keine Nummern, sie haben alle einen Namen, ein Gesicht, eine Geschichte, sie sind alle geliebt, vom Herrn Jesus gewollt. Wir verpflichten uns zwar, diejenigen aufzunehmen, die keine andere Wahl haben, als ihr Land zu verlassen, aber das ist nicht genug. Es reicht nicht aus, ihnen Kleidung, Essen und Spielzeug zu geben. Die türkische Kirche, die scheinbar klein ist und nur über geringe Mittel verfügt, unternimmt große Anstrengungen, um sie nicht nur aufzunehmen, sondern ihnen vor allem das Gefühl zu geben, Teil der einheimischen christlichen Gemeinschaft zu sein. Leider scheint es, dass sie trotz aller Versuche, das andere Ufer zu erreichen, weiterhin sterben werden; möge Maria, der Stern des Meeres, ihnen beistehen, damit keiner von ihnen jemals wieder verloren geht.“

Symbolkapelle für das Heilige Jahr

Vatican News: Wie bereiten Sie sich auf das Heilige Jahr vor? Gibt es eine konkrete Geschichte der Hoffnung, die Sie uns erzählen können?

Antuan Ilgit S. J.: „Da ich mit einer Gruppe von 40 Jugendlichen nach Lissabon gereist bin, einer Gruppe, die die gesamte Kirche der Türkei repräsentiert, lateinische Katholiken, Syrer, Chaldäer, Armenier, Neophyten und Katechumenen, bereiten wir uns auch auf das Jubiläum der Jugend Ende Juli vor. Doch vor der Reise nach Rom werden wir in unserem Vikariat eine Vorbereitungsreise mit verschiedenen Etappen unternehmen. Die ,Herzen‘ der Jugendlichen müssen vorbereitet werden, und die jüngste Enzyklika des Heiligen Vaters, Dilexit nos, bietet uns dafür eine schöne Landkarte mit einem präzisen Kompass, nämlich dem Heiligsten Herzen Jesu: ‚Dort, in diesem Herzen, erkennen wir uns schließlich selbst und lernen zu lieben‘. Die jungen Menschen von heute, die zu so vielem fähig sind, erkennen und schätzen sich oft selbst nicht. Ich werde sie persönlich begleiten und ihnen zur Seite stehen, damit wir gemeinsam die wahre Liebe entdecken können, wie er uns geliebt hat. Wollen Sie eine schöne Geschichte hören? Die kleine Kirche des Kapuzinerklosters in Antiochia bereitet sich auf die Feier der Weihnachtsmesse vor. Die Kapuziner haben so hart gearbeitet, um die Wunden dieser kleinen Kirche, die durch das Erdbeben beschädigt wurde, zu verbinden, und so haben wir sie zur Jubiläumskirche des Vikariats Anatolien ernannt. So wird die kleine Kirche in der Stadt Antiochia, die durch das Erdbeben fast völlig zerstört wurde, zum Zeichen des Heiligen Jahrs für einen Neuanfang.“

Ein türkischer Jesuit aus Bayern....

Ilgit wurde als Kind türkischer Eltern im bayerischen Hersbruck geboren. Nach der Rückkehr seiner Eltern in die Türkei studierte er 1994 Wirtschaftswissenschaften in Ankara. Nach seiner Konversion zum Christentum trat er 2005 in den Jesuitenorden ein. Ilgit hat die italienische und die türkische Staatsbürgerschaft. Von 2010-2011 war er stellvertretender Seelsorger der türkischsprachigen katholischen Gemeinde in der Pfarrei Meryemana in Ankara und Verwalter der örtlichen Jesuitengemeinschaft; dann wirkte er als Gemeindeanimator, Mitglied des Ausbildungsteams und geistlicher Vater am Päpstlichen Interregionalen Kampanischen Seminar in Posillipo (2017-2020); später, vor seiner Ernennung zum Weihbischof für Anatolien, war er Dozent für Moraltheologie und Bioethik an der Päpstlichen Theologischen Fakultät in Süditalien (2017-2023).

(vatican news - cs)