Singapur: Hirtenbrief in Folge auf Messerangriff

Kardinal William Goh (AFP or licensors)

Nach dem Angriff auf Priester Christopher Lee fordert Kardinal Goh die Gemeinde zur „Wachsamkeit im Glauben“ auf. In seinem Hirtenbrief bedenkt er die Sicherheit in Kirchenräumen und die Folgen, die er aus dem Angriff zieht.

Lesen Sie auch 10/11/2024 Singapur: Messerangriff auf Priester Ein Priester ist am Samstagabend in Singapur durch eine Messerattacke verletzt worden. Bei dem Angreifer handele es sich um einen wegen Gewalt und Drogen vorbestraften Mann.

Bereits 2016 richtete die Erzdiözese den „Emergency Response Operations Council“ ein, der die Sicherheit in den Gemeinden koordinieren soll. Allerdings „müssen wir auch erkennen, dass unsere Kirchen öffentliche Räume sind“, so Kardinal William Goh, Erzbischof von Singapur. Er will auch über die Sicherheit der Kirchen nachdenken, insbesondere während des Gottesdienstes. Man müsse „aufeinander aufpassen“ und „den Diensthabenden alarmieren, wenn [man] etwas Ungewöhnliches bemerkt“.

„Wir können nicht zulassen, dass das Böse die Verkündigung des Evangeliums lähmt.“

Diese Tat zeige auch, dass sich die Gesellschaft von moralischen Werten entferne und selbst in einem heiligen Raum es kein Gefühl für Recht und Unrecht gebe. „Wir wissen jedoch, dass das Böse am Ende nicht triumphieren wird.“ Man solle nicht von der Angst gelähmt werden, sondern weiterhin Zeugnis ablegen.

Der Vorfall habe die Kirche gestärkt und die Menschen durch „Glauben und Gebet einander näher gebracht“, sagt Kardinal Goh zu Schluss des Hirtenbriefs. „Er hat uns auch daran erinnert, wachsam zu bleiben und den hart erkämpften Frieden und die Sicherheit nicht als selbstverständlich anzusehen.“

(fides - fl)