Patriarch Raï: Möge Wahl von Trump Waffenstillstand bringen

Nach der Wahl von Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hat der maronitische Patriarch, Kardinal Béchara Boutros Raï, die Hoffnung, dass es nun einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Israel geben könne. Das sagte Raï laut dem vatikanischen Pressedienst „Fides" in der Predigt der Sonntagsmesse, die er in der Kirche des Patriarchats von Bkerké zelebrierte.

„Wir freuen uns, den Vereinigten Staaten von Amerika zur Wahl ihres neuen Präsidenten Donald Trump zu gratulieren, und wir gratulieren ihm persönlich zu seiner Wahl, von der wir hoffen, dass sie gute Nachrichten für den Libanon und die Region bringen wird“, so der Patriarch. Er hoffe, dass Trump „auf diplomatischem Wege einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah erreichen wird“, so der maronitische Patriarch, der auch dazu aufrief, dass der Libanon „so bald wie möglich“ die Wahl eines neuen Präsidenten im eigenen Land ermögliche „der alle Verhandlungen über den Libanon führen und die Institutionen des Landes wieder in die Normalität zurückführen kann“.

(fides - sst)