Norwegen: Papst designiert künftigen Bischof von Oslo

Der Papst hat einen früheren Vatikandiplomaten, der in den USA unterrichtet, zum künftigen Bischof von Oslo ernannt.

Frederic Hansen, der aus dem Klerus des norwegischen Hauptstadtbistums stammt, ist sogenannter Bischofs-Koadjutor; das heißt, dass er dem jetzigen Bischof Bernt Ivar Eidsvig im Amt nachfolgen wird, sobald dieser nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand geht.

Nur drei Prozent der Norweger sind Katholiken

Die Ernennung des Papstes wurde an diesem Freitag bekannt. Der 1979 geborene Hansen hat in Westminster und London studiert; seit 2007 arbeitete er als Priester des Bistums Oslo dort in verschiedenen Positionen. Von 2013 bis -22 arbeitete er im diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls, u.a. in New York; von 2022 an lehrte er Theologie in Baltimore.

Etwa drei Prozent der Norwegen sind Katholiken; etwa 73 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum lutherischen Christentum.

(vatican news – sk)

