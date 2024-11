Nigeria: Muslim schenkt Diözese Versammlungshalle

Der Dienst der katholischen Kirche für die Menschheit und ihr Einsatz für die Entwicklung der Gesellschaft habe ihn zu der Spende bewegt, sagte Alhaji Ahmed Raji laut der Agentur „aciafrica". Der nigerianische Muslim hat der katholischen Diözese Oyo in der Kirchenprovinz Ibadan eine moderne Versammlungshalle mit 400 Sitzplätzen ermöglicht.

Der Priester Martin Badejo, der am 17. November an der Einsegnung und Inbetriebnahme der gespendeten Halle teilnahm, berichtete, dass Raji, ein „gläubiger Muslim, in seiner Rede die langjährige Tradition der katholischen Kirche im Bereich des bescheidenen Dienstes, die seit Jahrhunderten andauert und ihre bemerkenswerte Hilfe bei der Entwicklung der Gesellschaft und der Menschheit im Allgemeinen“ als Gründe für die Spende der Halle anführte. Raji sagte demnach weiter, dass „die beispiellose Weitsicht der Kirche im Dienste der Menschheit und insbesondere der Gemeinde Iseyin“ seine Entscheidung, die moderne Versammlungshalle zu spenden, beeinflusst habe.

Interreligiöse Beziehungen gestärkt

In seiner Predigt während der Messe, die nach der Segnung des Saals in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Isalu in der Diözese Oyo stattfand, soll Bischof Emmanuel Adetoyese Badejo die Spende als Ausdruck des Glaubens bezeichnet und die Gläubigen aufgefordert haben, ihren Glauben ebenfalls durch Handlungen zu zeigen, die „anderen“ zugute kommen.

Dem Bericht zufolge bezeichnete Bischof Badejo die Spende auch als eine Geste für „interreligiöse Beziehungen“ in dem westafrikanischen Land, das mit religiöser Verfolgung zu kämpfen hat.

2022 Spende für Krankenhaus

Raji forderte die Katholiken, insbesondere die Jugend, auf, die Kirche nicht zu verlassen oder aus dem Land abzuwandern, was er als „Geißel für die Basis und unsere Gesellschaft insgesamt“ bezeichnete, da so die für das gesellschaftliche Wachstum unerlässlichen Arbeitskräfte fehlten. Er ermutigte sie, in ihrem Glauben standhaft zu bleiben, das, was sie haben, zu schätzen, Gutes zu tun und diese Werte an andere weiterzugeben.

Der Muslim Raji hat bereits früher für Katholiken gespendet. Im Jahr 2022 ermöglichte er einen hochmodernen Operationssaal und dazugehörige Ausrüstung für das „Our Lady Catholic Hospital" in Iseyin. Er sagte damals, das Krankenhaus sei seit seiner Kindheit ein „echter Leuchtturm der Gesundheitsversorgung an der Basis“. Er lobte die Kirche dafür, dass sie durch ihre medizinischen und pädagogischen Einrichtungen Leben rettet und Hilfe anbietet, und betonte, dass ihre Bemühungen an der Basis „niemanden diskriminieren“.

