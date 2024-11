Nigeria: Priester wieder frei

Der Priester Thomas Oyode ist wieder frei. Der Rektor des „Kleinen Seminars“ in Agenegabode im Bundesstaat Edo war am Sonntag, 27. Oktober, entführt worden.

Nach elf Tagen Gefangenschaft kam er nun wieder auf freien Fuß, wie der vatikanische Infodienst Fides mitteilt. Der Priester hatte sich im Tausch gegen zwei Seminaristen als Geisel angeboten. Die beiden Männer waren von den Bewaffneten, die das Priesterseminar überfallen hatten, zunächst gefangen genommen worden.

Allerdings spricht Fides auch von der Entführung eines weiteren Priesters, Pfarrer Christian Uchegbu aus der Diözese Orlu. Dieser sei am 6. November im Nigerdelta verschleppt worden. Am Tag zuvor sei der Priester Emmanuel Azubuike im Bundesstaat Imo in die Hände von Entführern geraten.

(fides – sk)

