Italien: Künftiger Kardinal bleibt „Don Mimmo“

Der überraschend von Franziskus nachnominierte italienische Kardinal Domenico Battaglia sieht in der Entscheidung des Papstes Aufmerksamkeit für eine „Kirche des Südens“.

Lesen Sie auch 04/11/2024 Papst: Auch Erzbischof von Neapel wird Kardinal Der Papst hat auch den Erzbischof von Neapel in die Liste der neuen Kardinäle aufgenommen. Das gab der Vatikan am Montagabend bekannt.

Er sei überrascht und spüre „das Gewicht dieser Verantwortung, mit der der Papst mich einlädt, mein Herz zu weiten, ihm in seinem Dienst zu helfen und seine Sorge für die universale Kirche und die ganze Welt zu beherbergen“, formulierte der gebürtige Kalabrier, der am 7. Dezember vom Papst zum Kardinal erhoben wird.

Zugleich sei er dankbar und empfinde seine Nominierung als besondere Aufmerksamkeit des Papstes für die „Kirche des Südens“, sagte der Erzbischof von Neapel dem italienischen katholischen Pressedienst „Sir" am Montag: „Nicht so sehr wegen der Aufmerksamkeit, die er meiner Person schenkt, sondern weil er mit der Berufung in diesen Dienst auf einen Sohn des Südens, den Bischof einer Kirche des Südens, dieses Südens, der zugleich ein Land der Mühsal und der Hoffnung ist, geschaut hat!“

„Verantwortung, die wir in dem Maße teilen können, in dem wir gemeinsam gehen und uns als Diener des anderen fühlen“

Kardinal zu werden sei „kein Privileg, sondern eine Verantwortung, eine Verantwortung, die wir in dem Maße teilen können, in dem wir gemeinsam gehen und uns als Diener des anderen fühlen“, so Battaglia. Er bat darum, fortan nicht mit „Eminenz“ angesprochen zu werden, sondern weiterhin mit seinem in Italien üblichen Spitznamen „Don Mimmo“.

Konsistorium am 7. Dezember



Papst Franziskus hatte am 6. Oktober ein Konsistorium angekündigt, um 21 neue Kardinäle zu kreieren. Zwei Wochen danach teilte der Vatikan überraschend mit, dass Franziskus den indonesischen Bischof Paskalis Bruno Syukur gemäß dessen Wunsch doch nicht zum Kardinal erheben werde. Mit der Nachbenennung Battaglias liegt die Zahl der Männer, die beim zehnten Konsistorium von Papst Franziskus den Kardinalspurpur überreicht bekommen, wieder bei 21.

Unter den neuen Kardinälen sind zehn gebürtige Europäer, darunter der Erzbischof von Teheran-Isfahan in Iran (ein Belgier), aber auch einige Kurienmitarbeiter und der Exerzitienleiter der Synode, P. Timothy Radcliffe.



(sir – pr)