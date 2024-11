Indien: Kirchenbesitz in Gefahr

Kirchenführer sind besorgt über den Vorschlag eines südindischen Gerichts, Kircheneigentum nach Korruptionsvorwürfen unter staatliche Kontrolle zu stellen, wie dies bei Hindus und Muslimen der Fall ist.

Die Kirchen verfügen über große Besitztümer. Das Gericht in Madurai hat am 23. Oktober die Bundes- und die Provinzregierung von Tamil Nadu aufgefordert, sich zu der Frage zu äußern, ob der Besitz der Kirchen wie im Falle der Hindus und Muslime einer gesetzlichen Behörde unterstellt werden sollte.

„Wir sind uns des Gerichtsbeschlusses bewusst“, sagte Pater Robinson Rodrigues, Sprecher der katholischen Bischofskonferenz von Indien, zur Nachrichtenagentur ucanews. „Unsere Rechtsabteilung führt derzeit eine Studie über die Auswirkungen durch.“

„Nicht ganz korrekt“

Wie bei hinduistischen und muslimischen Stiftungen fehle auch bei den christlichen Einrichtungen eine umfassende gesetzliche Vorgabe, stellte das Gericht fest. Doch der Jesuit und Anwalt A. Santhanam hielt dem entgegen: „Im Gegensatz zu den Besitztümern hinduistischer Stiftungen oder der muslimischen Waqf-Behörde werden kirchliche Besitztümer gekauft und nicht gestiftet.“ Daher seien die Feststellungen des Gerichts „nicht ganz korrekt“.

Der Priester mahnte allerdings, die Kirchenleitung dürfe mit Grundstücken nicht leichtfertig umgehen. „Wenn wir falsch wirtschaften, werden Kräfte von außen, einschließlich der Justiz, eingreifen. Dem sollten wir keinen Raum geben.“ Das Gericht wird die Anhörung des Falles, bei dem es um die Einstellung von Mitarbeitern und deren Gehälter am „Scott Christian College“ in Kanniyakumari in Tamil Nadu geht, am 18. November wieder aufnehmen.

Viele christliche Gruppen im südlichen Bundesstaat Kerala und im westlichen Maharashtra haben Gesetze zur Regelung des Kirchenbesitzes gefordert. Die Christen machen nur 2,4 Prozent der 1,4 Milliarden Menschen in Indien aus.

(ucanews – sk)