Notre-Dame in Paris (ANSA)

Frankreich: Neue Stühle für Notre-Dame

Die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris findet in knapp drei Wochen statt. Nun befinden sich auch die Stühle auf ihrem Weg in die Hauptstadt.

Lesen Sie auch 13/11/2024 Frankreich: Weitere Details zur Wiedereröffnung von Notre-Dame bekannt Die Erzdiözese Paris und das französische Präsidialamt haben am Mittwoch weitere Einzelheiten zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame bekannt gegeben. Wie der Elysee ... Vor mehr als fünf Jahren stand die Kathedrale in Paris in Flammen. Die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sie wieder binnen fünf Jahren aufzubauen, steht also kurz vor der Vollendung. Jetzt befinden sich auch 1.500 neue Stühle auf ihrem Transport. Zuvor waren die aus dem Südwesten Frankreichs stammenden Stühle von Bischof Nicolas Souchu extra gesegnet worden. Die Schreinerei, die die Stühle bereitstellte, ist auch für weitere Bänke und Stühle in den Seitenkapellen zuständig. Diese werden jedoch erst im Februar kommenden Jahres geliefert. (domradio – fl)