COP29: Mehr Geld und Willen für den Klimaschutz

Mit einem Aufruf an die Welt, das Ziel der Klimafinanzierung zu erhöhen, ist an diesem Montag in Baku der Klimagipfel COP29 eröffnet worden. Kirchenvertreter mahnen die Industrienationen zu mehr Einsatz für Gemeinschaften, die Klimawandelfolgen besonders ausgesetzt sind.

Die Welt sei auf dem Weg in den „Ruin“ des Planeten, formulierte der Präsident der Weltkonferenz, Mukhtar Babayev, bei der Eröffnung des Gipfels in Aserbaidschans Hauptstadt. Ob Überschwemmungen in Spanien, Waldbrände in Australien oder der Anstieg des Meeresspiegels in Ozeanien – die Klimakrise sei bereits Realität, eine weitere Erderwärmung werde für Millionen von Menschen „katastrophale“ Folgen haben, warnte der COP29-Präsident. Um dies abzuwenden, brauche es mehr Geld („Klimafinanzierung“), mehr Einigkeit und mehr Willen, so der Tonus der Auftaktveranstaltung.

Mit dem Begriff der „Klimafinanzierung“ ist die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen gemeint, die die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen und eine Abschwächung der Erderwärmung vorsehen. Auch umfasst der Begriff die Finanzierung von Maßnahmen der Anpassung an die veränderten klimatischen Bedingungen.

ÖRK: Reaktion auf Klimakrise „moralische Verpflichtung“

In Baku ist auch eine internationale Delegation des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) anwesend. Der Ökumenische Rat der Kirchen appellierte anlässlich des Klimagipfels COP29 an die Industrienationen, „mit gutem Beispiel voranzugehen, ihre historische Verantwortung anzuerkennen und für eine globale Antwort einzutreten, die den Bedürfnissen der Schwächsten gerecht wird, Gottes Schöpfung ehrt und unsere Verpflichtung zur gegenseitigen Fürsorge aufrechterhält.“ Die Bewältigung der Klimakrise sei nicht nur eine „wissenschaftliche Notwendigkeit“, sondern auch „eine tiefe moralische Verpflichtung, die in den christlichen Werten der Gerechtigkeit und des Mitgefühls verwurzelt ist“.

Der ÖRK ruft die Industrieländer dazu auf, „die Emissionen fossiler Brennstoffe drastisch zu reduzieren“ und unterstreicht „die Dringlichkeit einer verstärkten Klimafinanzierung, um Gemeinschaften zu unterstützen, die mit den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten konfrontiert sind, insbesondere diejenigen, die über weniger Ressourcen zur Anpassung verfügen“. Der Rat verweist zudem auf negative Auswirkungen des Klimawandels auf das kulturelle Erbe und die spirituelle Identität von Gemeinschaften, „insbesondere bei indigenen Völkern“. Solche „immateriellen Verluste“ müssten im Rahmen für die Klimafinanzierung berücksichtigt werden. Indigenes Wissen sei für widerstandsfähige Klimalösungen unerlässlich.

