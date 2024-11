Belarus: Katholischer Priester wegen Hochverrats vor Gericht

Es handelt sich um den 64-jährigen Pfarrer Henryk Akalatovich, der vor einem Jahr verhaftet wurde. Die Gründe für die Anklage wegen Hochverrats sind nicht bekannt. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Sein Gesundheitszustand gibt Anlass zur Sorge.

Lesen Sie auch 13/05/2024 Belarus: Missionare verhaftet Zwei Missionare der Ordensgemeinschaft „Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria“ (OIM) sind in Belarus verhaftet worden. Das teilte der Generalobere Luis Ignacio Rois Alonso an ...

In Belarus wird ein katholischer Priester, Henryk Akalatovich, 64, der des angeblichen Staatsverrats angeklagt ist, vor einem Bezirksgericht in der Hauptstadt Minsk angeklagt. Nach Angaben des belarussischen Menschenrechtszentrums Vyasna wird der Prozess am 25. November beginnen. Die Gründe für die Anklage wegen Hochverrats, die dem Priester eine Gefängnisstrafe von sieben bis 15 Jahren und eine hohe Geldstrafe einbringen kann, sind nicht bekannt.

Akalatovich, der polnischer Herkunft ist, wurde in Belarus geboren und ist belarussischer Staatsbürger. Er wurde 1984 zum Priester geweiht und war bis zu seiner Verhaftung am 16. November 2023 Pfarrer der St.-Josephs-Kirche im Bezirk Valozhyn, Region Minsk. Während seiner langen Untersuchungshaft gab es Bedenken hinsichtlich seines Gesundheitszustands. Kurz vor seiner Verhaftung erlitt er angeblich einen Herzinfarkt. Außerdem hatte er sich aufgrund einer Krebserkrankung einer Magenoperation unterzogen.

(vatican news - mg)