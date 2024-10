USA: Erzbischof bittet um Gebete vor Wahlen

U.S. Vize-Präsidentin Kamala Harris bei ener Wahlkampagne in Philadelphia, Penssylvania, am 28.10.2024

Vor den Präsidentschaftswahlen am 5. November hat der Vizepräsident der US-Bischofskonferenz William E. Lori katholische Gläubige zu neun Tagen des Gebets eingeladen.

„Oftmals denken die Menschen nicht daran, dass man beten und unterscheiden muss, bevor man seine Stimme abgibt“, sagte der Erzbischof von Baltimore in einem aktuellen Video der Bischofskonferenz, wie die katholische Agentur „OSV News" berichtet. „Wenn wir Katholiken uns auf einen betenden, reflektierenden Prozess einlassen und das Gespräch anregen, tragen wir zum Gemeinwohl unseres Landes bei.“

In einer E-Mail-Botschaft vom 24. Oktober an die Katholiken in Maryland ermutigte Lori, das Lehrdokument der USCCB „Forming Consciences for Faithful Citizenship: Ein Aufruf zur politischen Verantwortung“ zu lesen und die Novene für treue Bürgerschaft zu beten.

Das empfohlene Dokument der USCCB erörtert Erzbischof Lori die katholische Soziallehre und beschreibt, wie sie auf politische Fragen anzuwenden ist. Der Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis an seit besonders wichtig, um bei der Abstimmung berücksichtigt zu werden, heißt es etwa in dem Dokument. Darüber hinaus gebe es aber auch weitere „schwerwiegende Bedrohungen für das Leben und die Würde der menschlichen Person", darunter namentlichEuthanasie, Waffengewalt, Terrorismus, die Todesstrafe und Menschenhandel. Weitere Themen, die Katholiken vor der Stimmabgabe bedenken sollten, sind die Neudefinition von Ehe und Geschlecht, die Bedrohung der Religionsfreiheit, die fehlende Gerechtigkeit für die Armen, das Leiden von Migranten und Flüchtlingen, Kriege und Hungersnöte in der ganzen Welt, Rassismus, die Notwendigkeit von Gesundheitsfürsorge, Bildung und der Schutz der Umwelt.

Hintergrund

Eine Novene ist eine Reihe von Gebeten, die neun Tage lang für ein bestimmtes Anliegen gebetet werden. Sie umfasst Gebete, Bibelstellen und Reflexionsfragen. Am 5. November findet in den USA die 60. Präsidentschaftswahl statt. Rund 200 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, zwischen dem Republikaner Donald Trump und der Demokratin Kamala Harris zu entscheiden. Beide großen Parteien haben Programme, die sich teils deutlich von der katholischen Lehre unterscheiden. Katholiken hätten auch die Verantwortung, über diese brisanten Themen mit Nächstenliebe und Höflichkeit zu sprechen, sagte Erzbischof Lori.

