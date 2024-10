Stimmen zur Synode: Missionarische Berufung aller Gläubigen

Alle Katholiken haben eine missionarische Berufung. Daran hat der indische Priester Victor Roche hingewiesen. Dass die Synode diesen Aspekt betone, lobte der nationale Direktor der Päpstlichen Missionsgesellschaften in Papua-Neuguinea und auf den Salomonen, er wünscht sich zugleich noch mehr kirchliches Engagement in diesem Bereich.

„Ich bin sehr froh, dass die Synodalität und insbesondere die Synode diesen Aspekt betont: dass jeder Katholik missionarisch sein sollte“, sagte Roche gegenüber OSV News. Der am kommenden Sonntag (20. Oktober 2024) begangene Weltmissionssonntag biete die Gelegenheit, für eine missionarische Kirche und dafür zu beten, dass „Laien ihren rechtmäßigen Platz als Missionare“ einnähmen, so Pater Roche. Insbesondere die Rolle der Frauen müsse hier stärker anerkannt werden, so der indische Kirchenmann, der aktuell in Papua-Neuguinea wirkt.

Missionarischer sein

Pater Roche sieht insgesamt mehr Spielraum in der katholischen Kirche im Bereich missionarische Jüngerschaft der Laien. „Ich muss leider sagen, dass wir in der katholischen Kirche unsere Katholiken nicht zu Missionaren ausgebildet haben. Sie sind sehr glücklich, sonntags in der Kirche zu sein. Aber sie werden nicht evangelisieren, gehen nicht hinaus in andere Gemeinden“. Pater Roche sagte, es sei „höchste Zeit, dass wir sie lehren, missionarisch zu sein: missionarisch mit anderen Familien, mit Gemeinschaften, in ihren Pfarreien und in anderen Pfarreien in den Diözesen“, bedauerte er.

Zeugnis, kein Proselytismus

Die Vision einer synodalen Kirche könne für Papua-Neuguinea etwa bedeuten, dass einheimische Katholiken „nicht nur nach Übersee, sondern auch von ihrem eigenen Geburtsort aus in andere Teile des Landes“ gingen, so Roche. „Wir brauchen Laien und Laienführer, um in der Mission in Papua-Neuguinea zu arbeiten, besonders jetzt, da wir über Synodalität diskutieren.“ Der Papst besuchte das Land in Ozeanien im September 2024 im Rahmen einer Vier-Länderreise. Franziskus wirbt regelmäßig für eine Verbeitung des Glaubens durch persönliches Zeugnis; Proselytismus gelte es zu vermeiden.

(ucanews - pr)