Sri Lanka: Neue Hoffnung auf Aufklärung

Die Ankündigung der neuen Regierung, die Anschläge von Ostern 2019 gründlich untersuchen zu wollen, weckt bei der christlichen Gemeinschaft im Land vorsichtige Hoffnungen.

Der neue Präsident Anura Kumara Dissanayake bekundete zuletzt seinen Aufklärungswillen zu den Terroranschlägen auf drei Kirchen und drei Hotels, die am 21. April 2019 279 Menschen in den Tod gerissen und hunderte Personen verletzt hatten. Beim Besuch der katholischen Kirche St. Sebastian in Negombo, einem der Anschlagsorte, versprach er den Gläubigen Gerechtigkeit und schloss politische Gründe der Anschläge nicht kategorisch aus.



Auch der Regierungssprecher und Außenminister von Sri Lanka, Vijitha Herath, kündigte eine gründliche Untersuchung der Selbstmordattentate an und betonte, Schuldige würden zur Rechenschaft gezogen. Es werde einen Abschlussbericht zu den Anschlägen geben, für den alle vorherigen Untersuchungsberichte im Besitz der Regierung sorgfältig geprüft würden, um „Vollständigkeit und Genauigkeit“ zu gewährleisten, so der Politiker.

Zuversicht geweckt

Als „gutes Zeichen“ wertete die Ankündigung der neuen Regierung der Bischof von Ratnapura, Peter Antony Wyman Croos. „Wir blicken mit größerer Hoffnung auf Gerechtigkeit in die Zukunft. Und wir können sagen, dass wir zuversichtlich sind“, kommentiert er den Schritt gegenüber der Agentur Fides. Der neue Präsident hatte sich jüngst mit Kardinal Malcolm Ranjith aus Colombo getroffen, der seit 2019 immer wieder Gerechtigkeit einforderte und der politischen Führung des Landes mangelnden Aufklärungswillen vorwarf.

