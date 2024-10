Kurat Guido Funke, Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Anima-Rektor Michael Max. Foto: Matthias Kopp, DBK

Rom: Neuer Pfarreiseelsorger aus Erfurt für die „Anima“

Die deutschsprachige Gemeinde in Rom, Santa Maria dell‘Anima, hat einen neuen Priester für die Pfarreiseelsorge. An diesem Sonntag wurde der Erfurter Priester Guido Funke als Kurat in sein Amt eingeführt. Dem Gottesdienst stand der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing vor, der an der Weltsynode im Vatikan teilnimmt.

Funke hat im Zivilberuf Elektriker gelernt und wurde nach seinen Studien im Seminar für Spätberufene in Lantershofen 2019 für die Diözese Erfurt zum Priester geweiht. Er folgt nach einer längeren Vakanz auf Konrad Bestle, der seinerseits nach einer Zwischenstation als Rektor des Camposanto Teutonico in Rom in seine Heimatdiözese Augsburg zurückgekehrt ist. Der Kurat ist als enger Mitarbeiter des Rektors der Anima, Michael Max, neben Gottesdienstfeiern und Gemeindeseelsorge zuständig für die Betreuung deutschsprachiger Pilgergruppen und die Erstkommunion- und Firmvorbereitung. Zudem erteilt er Religionsunterricht an der Deutschen Schule in Rom und begleitet Studierende im Freisemester in der Ewigen Stadt. (pm – gs)

