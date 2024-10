Philippinen: Tropensturm Trami zerstört Existenzen

Der Tropensturm Trami hat durch sintflutartige Regenfälle und anschließende Überschwemmungen am 25. Oktober zehntausende Menschen vertrieben. In einigen Gebieten fiel in nur zwei Tagen die Regenmenge von zwei Monaten. Aufgrund des Klimawandels bilden sich die Stürme im asiatisch-pazifischen Raum immer schneller und näher an den Küsten und dauern über Land länger an.

„Viele sitzen immer noch auf den Dächern ihrer Häuser fest und bitten um Hilfe“, sagte Andre Dizon, Polizeidirektor für die stark betroffene Region Bicol, gegenüber Nachrichtenargentur AFP. „Wir hoffen, dass die Überschwemmungen heute zurückgehen, da der Regen aufgehört hat." Laut Präsident Ferdinand Marcos sei jedoch vor allem die Zulänglichkeit nach wie vor ein großes Problem für die Rettungskräfte, insbesondere in Bicol. Der stark gesättigte Boden habe zu Erdrutschen in Gebieten, in denen es zuvor keine Erdrutsche gegeben habe.

Sturm zerstört Existenzen

„Wir haben gesehen, wie Waschmaschinen, Autos, Haushaltsgeräte und Dächer weggeschwemmt wurden“, sagte Mimie Dionela aus Laurel gegenüber AFP. Ein anderer Bewohner teilte mit, dass er nur deshalb noch am Leben sei, weil die Überschwemmung tagsüber stattfand. Sein Familie habe alles verloren, „einschließlich unserer Kleidung“. Jona Maulion, die vor weniger als einem Jahr eine Autoreparaturwerkstatt in Laurel eröffnet hatte, fragte sich, ob ihre Familie es sich leisten könne, wieder bei Null anzufangen. „Wir dachten, wir wären auf dem Weg zum Erfolg in unserem Geschäft“, sagte die 47-Jährige. „Ich wusste nicht, dass das passieren würde, alles ist weg.“

Die Zahl der Todesopfer steigt

Als Trami in den frühen Morgenstunden die Philippinen verließ und über das Südchinesische Meer nach Westen zog, stieg die Zahl der Todesopfer des Sturms an, da neue Berichte über Opfer auftauchten. In der Provinz Batangas südlich von Manila ist die Zahl der bestätigten Toten auf 43 gestiegen, wie der Polizeichef der Provinz, Jacinto Malinao, gegenüber AFP erklärte. Die meisten Toten in Batangas seien in Laurel und den nahe gelegenen Städten Talisay und Agoncillo zu beklagen, 16 weitere würden in Talisay vermisst: „Die größte Herausforderung ist hier wirklich der dicke Schlamm. Bei uns ist der Schlamm etwa drei Meter hoch und besteht aus Geröll und Felsbrocken“, sagte Malinao.

Regen im Wert von zwei Monaten

Regierungsbüros und Schulen auf der Hauptinsel Luzon blieben am 25. Oktober geschlossen, aber die Sturmflutwarnungen wurden entlang der Westküste aufgehoben, da Trami weiter aufs Meer hinausflog. Der Experte der staatlichen Wetterbehörde, Jofren Habaluyas, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass in der Provinz Batangas am 24. und 25. Oktober 391,3 Millimeter Regen im Wert von zwei Monaten“ gefallen seien. Nach einer offiziellen Zählung am späten Abend des 24. Oktober wurden fast 320.000 Menschen angesichts der Überschwemmungen evakuiert, die Straßen in Flüsse verwandelten und einige Städte zur Hälfte unter schlammartigen vulkanischen Sedimenten begraben, die der Sturm freigesetzt hatte. In der Stadt Naga und der Gemeinde Nabua setzten die Rettungskräfte Boote ein, um die auf den Dächern gestrandeten Bewohner zu erreichen, von denen viele über Facebook-Posts um Hilfe baten. Die Suche nach einem vermissten Fischer, dessen Boot in den Gewässern vor der Provinz Bulacan westlich von Manila gesunken war, wurde am 25. Oktober wegen starker Strömungen ausgesetzt, wie das örtliche Katastrophenbüro mitteilte.

Folgen des Klimawandels

Jedes Jahr werden die Philippinen oder die umliegenden Gewässer von etwa 20 schweren Stürmen und Taifunen heimgesucht, die Häuser und Infrastrukturen beschädigen und Dutzende von Menschen in den Tod reißen. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass sich die Stürme im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Klimawandels immer näher an den Küsten bilden, sich schneller verstärken und über Land länger andauern.

(fides - mo)