Pakistan: Drama um Zwangsverheiratung

Vor einer Kirche in Karatschi - Aufnahme vom August (ANSA)

In Multan ist ein Vater verhaftet worden, nachdem er Gerechtigkeit für seine Tochter gefordert hat. Roshani Shakeel war im März letzten Jahres als 13-Jährige entführt worden. Sie wurde angeblich zum Übertritt zum Islam gezwungen und gegen ihren Willen verheiratet.

Das berichtet die Nachrichtenagentur asianews. Der Vater, Shakeel Masih, sei am 25. Oktober auf richterlichenBeschluss für drei Tage in Untersuchungshaft genommen worden. Asianews spricht von „umgekehrter“ Justiz und einem „weiteren Fall von Menschenrechtsverletzungen“ in Pakistan, wo die Zugehörigkeit zu religiösen Minderheiten nach wie vor ein ernsthaftes Risiko für die eigene Sicherheit und die der Angehörigen darstelle.

Internationale Experten, darunter auch Vertreter der Vereinten Nationen, haben die pakistanischen Behörden mehrfach aufgefordert, Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, die gewährleisten, dass Ehen nur mit der freien und vollen Zustimmung beider Parteien geschlossen werden. Sie forderten, das Mindestalter für Eheschließungen auf 18 Jahre anzuheben und Maßnahmen zum Schutz der Rechte von Kindern zu ergreifen.

(asianews – sk)