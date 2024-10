Nigeria: Kardinal verlangt Bildung für Solidarität und Frieden

Ein Junge und ein Mädchen nehmen am Programm der „mobilen Bibliothek" teil, das ihnen Zugang zu Büchern und dem Erwerb von Lesekompetenzen ermöglicht (AFP or licensors)

Kardinal John Onaiyekan fordert für Afrika eine stärkere Verwurzelung der katholischen Bildung im christlichen Glauben und in menschlicher Solidarität. In seiner Predigt während des Eröffnungsgottesdienstes des 4. Nationalen Katholischen Bildungsgipfels betonte er, dass echte Bildung auch den Frieden fördern solle. Er forderte die Teilnehmer des Gipfels auf, die Enzyklika „Fratelli Tutti" von Papst Franziskus zu lesen, die zu Geschwisterlichkeit und Einheit ermutigt.

„Der Global Compact on Education muss die menschliche Solidarität fördern, Spaltungen überwinden und die Einheit aller Menschen unterstützen“, sagte der nigerianische Kardinal während der Veranstaltung am Mittwoch, 23. Oktober, die in der Kaplanei St. Gabriel in Durumi stattfand. „Das Konzept der menschlichen Solidarität ist zu einem Gebot geworden, das wir fördern müssen. Der Heilige Geist ruft uns auf, die Mauern der Trennung niederzureißen und eine gemeinsame Brüderlichkeit zu fördern“, so Onaiyekan.

„Bei Bildung geht es nicht nur um Intellekt, sondern auch um Tugenden, die für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich sind“

Der Bildungspakt „Global Compact on Education", den Franziskus 2019 anregte, soll Lehrkräfte, Bildungspolitiker, Eltern und Erzieher zu einem erneuerten Einsatz für ganzheitliche Bildung und Erziehung inspirieren und zusammenbringen. Wichtig ist dem Papst, dass alle an einem Strang ziehen und auch junge Menschen gehört werden.

Kultivierung von Demokratie



Bischof Moses Chikwethe unterstrich seinerseits die Notwendigkeit, dass die nigerianische Regierung die jungen Menschen im Land zur Achtung jedes Einzelnen erzieht, und sprach sich für eine Bildung aus, die über oberflächliches Wissen hinausgeht. Der katholische Bischof forderte einen ganzheitlichen Ansatz, der Herz, Verstand und Seele fördert, und betonte, wie wichtig es sei, neben dem akademischen Lernen auch Werte zu vermitteln. „Bei der Bildung geht es nicht nur um den Intellekt, sondern auch um die Kultivierung von Tugenden, die für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich sind“, hob Bischof Chikwe hervor.

Plädoyer für Inklusion

Chikwe forderte die Teilnehmer auf, die traditionellen Bildungsmodelle zu überdenken, die seiner Meinung nach Diskriminierung und Ungleichheit begünstigt haben, und plädierte für eine neue Ausrichtung auf Inklusion. „Wir müssen alle Formen der Diskriminierung ablehnen und unsere Jugend dazu befähigen, sich für die Ausgegrenzten einzusetzen. Echte Bildung muss Harmonie und Respekt für alle fördern“, sagte der nigerianische katholische Bischof.

„Teamarbeit wird unsere Chancen, unsere Ziele zu erreichen, deutlich erhöhen“

Auf dem Gipfeltreffen sprach auch der nigerianische Bildungsminister Professor Tahir Mamman, der das Engagement der Regierung für akademische Spitzenleistungen und die Zusammenarbeit mit der Kirche hervorhob. „Unsere Regierung ist entschlossen, die sozioökonomischen und politischen Probleme, die unser Land plagen, anzugehen, aber wir müssen gemeinsam handeln“, sagte Mamman. Er forderte die Anwesenden auf, aktiv zur Förderung von Bildungsinitiativen beizutragen. „Teamarbeit wird unsere Chancen, unsere Ziele zu erreichen, deutlich erhöhen“, betonte er. Der Minister wies außerdem darauf hin, dass die bestehenden Regierungsprogramme positive Fortschritte machen und den Grundstein für künftige Reformen legen. Er stellte einen strategischen Rahmen vor, der praktische Problemlösungsansätze in 13 Themenbereichen enthält.

Der Gipfel stand unter dem Motto „Global Compact on Education in the Nigerian Context“ und brachte Pädagogen, politische Entscheidungsträger und verschiedene Interessengruppen zusammen, um innovative Strategien zur Verbesserung der Bildungsqualität zu entwickeln.

