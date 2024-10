D/Nahost: Humanitäre Lage in Gaza unhaltbar

Mehrere Hilfsorganisationen haben angesichts der sich zuspitzenden humanitären Lage in Gaza ein rasches internationales Eingreifen gefordert. Die Bombardierungen müssten sofort stoppen, es brauche humanitäre Korridore sowie den ungehinderten Zugang zu lebensrettenden Hilfsgütern.

Lesen Sie auch 11/10/2024 Gazastreifen: Luftangriff auf frühere Schule Das Al-Aqsa-Krankenhaus kümmert sich nach einem israelischen Luftangriff auf eine frühere Schule in Deir Al Balah um 60 Verletzte, darunter fünf schwer verletzte Kinder. 20 ...

„Es ist unerlässlich, dass die internationale Gemeinschaft jetzt handelt, um weiteres Leid und den Tod unschuldiger Zivilisten zu verhindern“, sagte der Leiter von Caritas international, Oliver Müller, am Freitag.

Der Vize-Direktor von Unicef, Ted Chaiban, kritisierte eine nahezu vollständige Blockade der humanitären Hilfe in Nord-Gaza. „Die Zahl der Lastwagen mit Hilfsgütern, die in den Norden gelangen, ist auf ein inakzeptables Rinnsal geschrumpft, was eine bereits geschwächte Bevölkerung in noch tieferes Leid stürzt“, so Chaiban. Seit Anfang Oktober hätten nur 80 Lastwagen den Norden Gazas erreicht, verglichen mit über 460 Lastwagen im gleichen Zeitraum im September.

Care: 400.000 Menschen abgeschnitten

Die Hilfsorganisation Care schloss sich dem Appell an. Inzwischen seien durch die Gewalt und die Belagerung rund 400.000 Menschen im Norden Gazas von Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung abgeschnitten. Krankenhäuser würden bombardiert und zwei Mitarbeiter einer lokalen Partnerorganisation seien neben vielen weiteren Zivilisten getötet worden.

(kna – pr)