Korea: Katholiken beten für Versöhnung

Nordkorea unterbricht den Zugang zu Südkorea auf Straße und Schiene, um die beiden Länder „vollständig zu trennen“ und verweigert auch den Durchlass humanitärer Hilfe ins eigene Land. Geistliche und andere Gläubige vor Ort versuchen die menschliche Verfeindung und das Auseinanderleben der beiden Teile zu stoppen und die Trennung zu verhindern. Dabei sollen symbolische Gesten und gemeinsame Gebete auf beiden Seiten helfen.

Die nordkoreanische Armee erklärte, sie sei dabei, die südliche Grenze zu isolieren und dauerhaft zu blockieren „und verstärke die Befestigungen als Selbstverteidigungsmaßnahme, um einen Krieg zu verhindern“.

Pilger der Hoffnung bleiben

Auch die Gesellschaft im Süden scheint davon betroffen zu sein, und „der Wunsch nach Wiedervereinigung nimmt ab“, so Peter Soon-Taick Chung, Erzbischof von Seoul und Apostolischer Administrator von Pjöngjang in einem Interview mit der Agentur Fides, in dem er die Frage der Nord-Süd-Beziehungen beleuchtet. „Ich glaube, viele junge Menschen im Süden beginnen zu glauben, dass Versöhnung oder Wiedervereinigung keine gangbaren Wege sind.

„Die Hoffnung schwindet“, stellt er fest. Aus diesem Grund, so fügt er hinzu, „halte ich es für angebracht, das Bild des Zusammenlebens in Frieden zu träumen und das Licht der Hoffnung in der koreanischen Gesellschaft weiter brennen zu lassen, besonders heute, in der gegenwärtigen Pattsituation, mit der vollständigen Kommunikationsblockade, ist die Situation sehr dunkel“. Deshalb, so fügt er hinzu, „besteht unsere Aufgabe darin, mit dem Gebet und der Erziehung zum Frieden fortzufahren: die Kirche fragt weiterhin, was für den Frieden getan werden kann und muss“. „Wir nähern uns dem Jubiläum, das die Hoffnung zum Thema hat: Wir sind Pilger der Hoffnung, auch in Bezug auf die Beziehungen zum Norden“, sagt er.

Nordkorea verweigert Einreise humanitärer Hilfe

Simon Kim Ju-young, Bischof von Chuncheon und Vorsitzender der Bischofskommission für Versöhnung, stellt mit Bitterkeit fest, dass „beide Seiten einander mit einer gewissen Feindseligkeit betrachten und alle Kanäle geschlossen sind, sogar der der humanitären Hilfe, der in der Vergangenheit offen gehalten wurde. Und auch wenn die koreanische Öffentlichkeit in Bezug auf die Politik gegenüber dem Norden immer noch geteilter Meinung ist, sind sich alle Koreaner einig, wenn es darum geht, dass humanitäre Hilfe nach Nordkorea geschickt werden sollte. Aber Nordkorea hält alle Kanäle geschlossen, auch den humanitären“.

Nordkorea als Waffenexporteur wirtschaftlich stabil



Diese Haltung hat nach Ansicht bewusster politischer Beobachter noch einen weiteren Grund: Im derzeitigen internationalen Kontext, der auch durch Kriege in Europa und im Nahen Osten gekennzeichnet ist, ist der Waffenmarkt in die Höhe geschnellt, und Nordkorea gehört zu den Ländern, die Ausrüstungen aus ihrem Kriegsarsenal verkaufen. Dieser Sektor ist eine treibende Kraft für die nordkoreanische Wirtschaft, die somit weniger abhängig und weniger auf Hilfe von außen angewiesen ist.

Gebete zur Versöhnung in Südkorea



In dieser Zeit der Schließung „beten wir vor allem darum, dass sich die Türen öffnen. Alle Gläubigen der Kirche in Korea schließen sich diesem Gebet an. In einigen Diözesen versammelten sich die Gläubigen zum Beispiel um neun Uhr abends, um Gott um Versöhnung und Frieden zu bitten. In Seoul wird jede Woche eine Messe für dieses Anliegen gefeiert, und in meiner Diözese Chuncheon feiern wir am 25. eines jeden Monats ein besonderes Gebet“, sagt Bischof Simon Kim Ju-young. In allen Diözesen Koreas gibt es die Diözesankommission für Versöhnung und Vereinigung des koreanischen Volkes, in der Ordenspriester, Ordensschwestern und Laien zusammenkommen, „um über den Frieden zu sprechen und die Menschen weiterhin für das Thema Frieden zu sensibilisieren, mit Initiativen, die sich an die katholischen Gläubigen, aber auch an Nichtkatholiken richten“, erinnert er.

Hoffnung auf Gläubige in Nordkorea



Die Bischöfe erinnern daran, dass die Kommission für Versöhnung der Bischofskonferenz im Dezember 2015 Pjöngjang besuchte, um die katholische Gemeinde vor Ort zu treffen und eine Messe in der Kirche von Changchung zu feiern. „Bei dieser Gelegenheit“, erinnert sich der damalige Priester Simon Kim Ju-young, „erzählten wir den örtlichen Gläubigen, dass die südkoreanischen Katholiken jeden Tag um neun Uhr abends für die Versöhnung beten. Wir baten sie, sich diesem Gebet anzuschließen, und sie versicherten uns, dass sie das tun würden“.

Er fügte hinzu: „Ich erinnere mich an ihre Gesichter und ihre Worte. Es waren Menschen, die sich zum Christentum bekannten. Wenn wir heute den Geschichten der Flüchtlinge zuhören, nähren wir, auch wenn wir keine Nachrichten von jenseits der Grenze haben, die Hoffnung, dass es dort noch Gläubige gibt. Wir hoffen, dass wir eines Tages wieder zusammenkommen und gemeinsam beten können“.

