Japan: Emeritierter Erzbischof begrüßt Friedensnobelpreis-Wahl

Der emeritierte Erzbischof von Nagasaki, Joseph-M. Takami, dankt dem Nobelpreiskomitee in Schweden für seine Entscheidung, die diesjährige Auszeichnung an japanische Atomwaffengegner zu vergeben. Das Komitee habe erkannt, wie bedeutend es sei, „die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Abschaffung von Atomwaffen zu lenken“, schrieb Takami in einer Stellungnahme an Radio Vatikan.

Zusammen mit allen Hibakusha – den Überlebenden der Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki von 1945 – und allen, die eine atomwaffenfreie Welt wollen, habe er sich „sehr über diese guten Nachrichten gefreut", so der der 78-jährige emeritierte Erzbischof von Nagasaki. Viele Hibakusha-Organisationen und Friedensinitiativen in Japan und auf der ganzen Welt hätten versucht, die Geschehnisse nach den beiden Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki aufzuzeigen und die Abschaffung von Atomwaffen zu fordern, „aber ihre Stimmen haben fast nie die Ohren der Führer der Länder erreicht, die über Atomwaffen verfügen", beklagte Takami. Er hoffe, dass der Friedensnobelpreis an Nihon Hidankyo, die größte Organisation der Hibakusha, das nun ändere. Nicht nur die Gesinnung von politisch Verantwortlichen müsse sich weiterentwickeln, sondern auch jene der Bürger, „die die Notwendigkeit der nuklearen Abschreckung fordern". Ziel sei es, zu einem allgemeinen Verbot von Atomwaffen zu gelangen.

