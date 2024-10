Irland: Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe

Die Mitglieder der Irischen Katholischen Bischofskonferenz sind diese Woche im Saint Patrick's College in Maynooth zu ihrer Herbstvollversammlung 2024 für Tagungen und Gebete zusammengekommen. Themen waren unter anderem der erste Jahrestag des Krieges zwischen Israel und der Hamas, Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch in Erziehungs- und Bildungsinstitutionen in katholischer Trägerschaft und die Weltsynode in Rom.

Während ihres Treffens feierten die Bischöfe in der historischen College-Kapelle eine Messe mit Mitarbeitern und Freiwilligen der Bischofskonferenz sowie mit den Teilnehmern der zweiten Sitzung der 16. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode, die ab 2. Oktober in Rom stattfindet. Im Anschluss an die Messe fand in der Pugin Hall ein Empfang statt, um den Mitarbeitern und Freiwilligen für ihre Arbeit und ihr Engagement für die Sendung der Kirche zu danken.

Erster Jahrestag des Krieges zwischen Israel und Hamas

Die Bischöfe seien sich der Tatsache bewusst, dass sich im Heiligen Land der Jahrestag der Angriffe der Hamas auf israelische Bürger nähert: „Die eindeutigen Verstöße gegen das Völkerrecht, auf die das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom Juli hinweist, müssen die internationale Gemeinschaft dazu zwingen, für solche Verstöße Rechenschaft abzulegen." Trócaire, das Entwicklungshilfswerk der irisch-katholischen Kirche in Übersee, arbeite weiterhin mit Partnern in der Region zusammen und ist solidarisch mit den Betroffenen Menschen. „Wir bitten die Gläubigen, sich uns im täglichen Gebet für ein Ende des Krieges im Heiligen Land, in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, im Sudan und an anderen unruhigen Orten in unserer Welt anzuschließen. Diese unnötige Gefährdung von Menschenleben ist eine Bedrohung für den globalen Frieden und die Stabilität. Die Menschheit verdient eine viel ehrlichere und entschlossenere Anstrengung der internationalen Gemeinschaft, um die Ursachen von Konflikten und ihre Auswirkungen auf Menschen, Familien und die Gesellschaft zu bekämpfen“, so die Bischöfe.

Schutzmaßnahmen gegen Kindesmissbrauch

Die Bischöfe erörterten den am 3. September veröffentlichten Bericht von Mary O'Toole über die Rahmenuntersuchung zu historischem sexuellem Missbrauch in Tagesschulen und Internaten, die von Ordensgemeinschaften betrieben werden. „Die Veröffentlichung der Scoping Inquiry ist ein weiterer Schritt, um das Licht der Wahrheit in unsere gemeinsame Vergangenheit zu bringen. Sie enthüllt einmal mehr den weit verbreiteten Missbrauch unserer Schwächsten durch diejenigen, in die Eltern so viel Vertrauen gesetzt hatten" äußerten sich die Bischöfe. Heute sei es wichtig, Eltern und Schülern zu versichern, dass katholische Schulen über solide Kinderschutzverfahren verfügen und, dass der katholische Bildungssektor sich für die Aufrechterhaltung eines wirksamen Kinderschutzes einsetzt, indem er sich positiv mit dem Bildungsministerium an der Entwicklung, Überprüfung und Verbesserung dieser Standards beteiligt.

Beten für die Weltsynode

Die Bischöfe beteten zudem für alle Teilnehmer der zweiten Tagung der 16. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode, die noch bis zum 27. Oktober beraten wird. Aufgabe dieser zweiten Tagung ist es, die auf der ersten Tagung im Oktober 2023 begonnenen Beratungen abzuschließen und das Ergebnis Papst Franziskus in einem Abschlussdokument vorzulegen. Die Bischöfe betonten: „Wir laden die Gläubigen ein, den ganzen Oktober über für alle Mitglieder der Synodenversammlung zu beten, denn, wie Papst Franziskus sagte: ‚Ohne Gebet wird es keine Synode geben‘."

Hirtenbrief zum Thema Einwanderung in Irland

Die Bischöfe begrüßten die Botschaft von Papst Franziskus zum Welttag der Migranten und Flüchtlinge 2024: „Ausgehend von unserer katholischen Soziallehre wissen wir, dass die Kirche auf allen Ebenen bestrebt ist, ein nachhaltiges Gefühl der Zugehörigkeit und der Integration zu schaffen, das stets die zahlreichen Herausforderungen unserer Gesellschaft berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird die Bischofskonferenz am Sonntag, den 13. Oktober, einen Hirtenbrief an die Gläubigen veröffentlichen, um zu prüfen, wie gastfreundlich das heutige Irland für Menschen mit Migrationshintergrund ist.“

Countdown zum Heiligen Jahr 2025 in Irland und in Rom

Das Thema des Jubiläumsjahres, „Pilger der Hoffnung“ (Spes non Confundit - Die Hoffnung enttäuscht nicht) solle ermutigen, Boten der Hoffnung in unserer sehr unruhigen Welt zu sein. Die Bischöfe erörterten das von Glauben und Gesellschaft geprägte Programm des Heiligen Jahres, das derzeit für die Kirche in Irland und weltweit geplant wird. In Anlehnung an das Thema des Heiligen Jahres ruft Papst Franziskus alle Katholiken dazu auf, sich in der Hoffnung auf Christus zu erneuern, wobei er den heiligen Apostel Paulus als Leitfaden für dieses besondere Jahr verwendet.

Offene Tage für Berufungen zum Diözesanpriestertum

Die Bischöfe begrüßten die bevorstehenden regionalen Tage der offenen Tür für Berufungen zum Diözesanpriestertum und beteten für den Erfolg dieser drei Veranstaltungen, die in Dublin, Galway und Thurles stattfinden werden. Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre sind diese Tage der offenen Tür eine Gelegenheit für katholische Männer ab 18 Jahren, die mehr über den Dienst und das Leben eines Diözesanpriesters erfahren möchten; sie erfahren, wie sie ihre Berufung zum Priester erkennen können, und, was die Ausbildung im Seminar beinhaltet. Diese Tage der offenen Tür bieten den Teilnehmern einen unterstützenden und vertraulichen Raum, um die Berufung zum Priestertum gemeinsam mit anderen zu erkunden, die sich in der gleichen Phase befinden.

(pm – mo)