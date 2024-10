Afrikanischer Synodenbischof: „Haben andere Probleme als der Westen"

Geringe Schulbildung, fehlende Dienstleistungen, Lepra, aggressive Sekten und Islamismus: Dies sind einige der Probleme, mit denen die katholische Gemeinschaft in Angola täglich konfrontiert ist, ein Land, in dem die pastoralen Dringlichkeiten „oft anders sind als das, was während der Synode diskutiert wird“. Dies betonte Martín Lasarte Topolansky, Bischof der Diözese Lwena, in einem Interview mit der Agentur Fides.

„Es stimmt, was der Papst gesagt hat: Wenn wir an die Kirche denken, sind wir Westler. Gewiss, das ist die Geschichte der Kirche, man kann nicht zweitausend Jahre der Schönheit und des Reichtums des Christentums auslöschen." Der Heilige Geist habe aber „überall geweht", so der angolanische Bischof. Man merke freilich, „dass die Kirche bei vielen Gelegenheiten, wie zum Beispiel bei dieser Synode, eurozentrisch ist. Manchmal möchte man die Probleme, die die Kirche im Westen hat, so darstellen, als wären das die großen Probleme der Weltkirche. Stattdessen sollten wir sagen: Beruhigt euch, ihr habt diese Probleme, und es ist in Ordnung, sich ihnen zu stellen, wir machen euch Mut. Aber wir haben so viele andere kritische Themen, wie die Erstevangelisierung oder die Ausbildung der Laien, den interreligiösen Dialog oder das enorme Wachstum von Sekten aller Art.“

Säkularisierung in Europa, kirchliches Wachstum in Afrika



„In meiner Diözese“, so der Bischof weiter, „gibt es noch Lepra. Es stimmt, dass in Europa die Säkularisierung voranschreitet, aber in Afrika gibt es Hunderte von Seminaristen, die in ihrer Ausbildung unterstützt werden müssen. Wir sind eine sich entwickelnde Kirche. Die katholische Kirche ist wunderschön mit ihrer Vielfalt, sie hat Reichtümer und kritische Aspekte in allen Breitengraden, die allzu oft nicht erkannt werden. Und wenn wir von kritischen Aspekten sprechen, dann ist ein Problem in Angola der Aufstieg der Islamisten. Das Problem ist objektiv vorhanden“, räumt der Bischof ein. In einigen Fällen heiraten christliche Mädchen muslimische Jungen, ihre Kinder werden zum Studium in Länder mit einer islamischen Mehrheit geschickt, und wenn sie zurückkehren, sind sie Muslime geworden, die mit extremistischen Gruppen verbunden sind.

Natürlich ändert sich die Situation, je nachdem, wo man sich befindet: „Es gibt einen Dialog, aber nicht immer und nicht überall. Im Osten gibt es Situationen, die genau das Gegenteil des Westens sind, sodass der Dialog in einigen Gebieten schwieriger wird. Und wenn man Armut und fehlende Horizonte zusammenbringt, entsteht eine gefährliche Mischung“.

Das Gleiche gilt für die neopentekostalen Sekten: „Das sind völlig losgelöste Gruppen, die nicht einmal mit den protestantischen Kirchen in einen Dialog treten“, erklärt der Bischof von Lwena. Und das Problem der Hexerei besteht weiter: „Es gibt Orte, an denen Magie und Hexerei die erste Ursache für Gewalt und Morde sind. Wir haben es jeden Tag mit einer Gesellschaft zu tun, in der es so viele unangenehme Situationen gibt. Es steht jedem frei zu glauben, was er will, wobei der Glaube der Vorfahren maximal respektiert werden darf, aber wir müssen in erster Linie die Würde eines jeden Menschen respektieren.

Missionare als Ressource



Die aktive Präsenz vieler Missionare hilft dabei: „Missionare aus verschiedenen Völkern und Nationen zu haben, ist ein Reichtum. Man könnte der Versuchung erliegen, zu sagen: Wir sind reif, wir brauchen niemanden. Es stimmt, ich bin der einzige nicht-angolanische Bischof, die anderen sind alle einheimisch, aber wir alle erkennen an“, betont Topolansky, „dass ihre Anwesenheit ein Zeichen der Zeit ist. In meiner Diözese, die mit 223 Tausend Quadratkilometern eine der größten in Afrika südlich der Sahara ist und in der acht Sprachen gesprochen werden, sind sie eine Ressource“.

„Heute“, so schließt der Bischof von Lwena, „haben wir Angolaner, die als Missionare in Papua-Neuguinea und am Amazonas geblieben sind. Länder, die früher Missionare aufnahmen, sind heute zu Ländern geworden, aus denen die Missionare weggehen. Das Evangelium ist immer dasselbe, die Art der Evangelisierung ändert sich, aber die Kirche ist von Natur aus missionarisch und wird es immer sein“.

