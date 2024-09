Venezolanischer Oppositionsführer beantragt Asyl in Spanien

Der venezolanische Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia hat politisches Asyl in Spanien beantragt. Präsident Nicolás Maduro sichert ihm „Respekt“ für seine Entscheidung zu, während seine Unterstützer im Ausland mobilisieren.

Edmundo González Urrutia, der Oppositionskandidat bei den venezolanischen Präsidentschaftswahlen vom 28. Juli, hat Venezuela verlassen und politisches Asyl in Spanien beantragt. Präsident Nicolás Maduro äußerte sich in seiner wöchentlichen Sendung zu dieser Entwicklung und versicherte, er respektiere die Entscheidung seines ehemaligen politischen Gegners, obwohl sie in der Vergangenheit hart aufeinandertrafen.

González Urrutia, der seinen Wahlsieg vehement verteidigt, verließ Venezuela, nachdem ein Haftbefehl wegen „Verschwörung“ gegen ihn erlassen wurde. Er traf am Sonntag in Madrid ein, wo er mit Unterstützung seiner Anhänger weiterhin für seine Präsidentschaft kämpfen will. Die Oppositionsführerin María Corina Machado bekräftigte unterdessen, dass sie in Venezuela bleiben werde und forderte die im Ausland lebenden Venezolaner zu einem Mobilisierungsaufruf auf, um die Anerkennung von González Urrutia als den „gewählten Präsidenten“ voranzutreiben.

Währenddessen fordert die spanische Volkspartei (PPE) das Parlament auf, den Wahlsieg von González Urrutia offiziell anzuerkennen und ein Ende der Unterdrückung in Venezuela zu fordern. Die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) betonte parallel, dass sie ihre Ermittlungen zu Menschenrechtsverletzungen in Venezuela, die seit 2014 andauern, nicht verzögern werde.

(vatican news - mg)