USA: Bischöfe fordern Respekt gegenüber Einwanderern aus Haiti

Die katholische Bischofskonferenz in Ohio hat Fakenews über Einwanderer aus Haiti verurteilt und zu Respekt der Menschenwürde sowie Solidarität aufgerufen. Der ehemalige Präsident Donald Trump und andere führende Republikaner hatten Gerüchte über Einwanderer in die Welt gesetzt.

Die Behauptungen über angebliche Essgewohnheiten der haitianischen Migranten hatten in Springfield seit Monatsbeginn zu einer Flut von Drohungen geführt, in deren Folge Schulen, Unternehmen und öffentliche Gebäude evakuiert werden mussten. In der Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern leben viele Einwanderer aus dem Karibikstaat, darunter zahlreiche Katholiken.

Bischöfe fordern Respekt ein

In einem an diesem Donnerstag veröffentlichten Brief fordern die Bischöfe die Öffentlichkeit dazu auf, haitianische Einwanderer in Springfield mit Respekt und Würde zu behandeln, und sie warnen vor „unbegründetem Klatsch“ und „Sündenbockdenken“. „Heute ist unsere Nation durch Parteilichkeit und Ideologie gespalten, die uns blind machen für das Bild Gottes in unserem Nächsten, insbesondere in den Ungeborenen, den Armen und den Fremden“, so die Bischöfe.

„Diese negativen Gefühle werden durch Klatsch und Tratsch, der sich schnell über die sozialen Medien verbreiten kann, ohne Rücksicht auf die Wahrheit oder die Beteiligten, nur noch verschlimmert“, heißt es in ihrem Schreiben weiter, das im Vorfeld des Weltmigrantentages am 29. September veröffentlicht wurde. Es gelte stattdessen gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten und die Integration der „neuen haitianischen Nachbarn“ zu unterstützen.

Instrumentalisierung von Fake News

Donald Trump und der republikanische Senator J.D. Vance hatten Gerüchte verbreitetet, dass die haitianischen Einwanderer Haustiere der angestammten Bevölkerung sowie Wildtiere essen würden.

Vance, der als Erwachsener zum Katholizismus konvertierte, sagte, er bedauere nicht, die unbegründeten Behauptungen verbreitet zu haben, weil sie die Aufmerksamkeit auf das Thema Einwanderung lenkten. „Wenn ich Geschichten erfinden muss, damit die amerikanischen Medien dem Leiden des amerikanischen Volkes Aufmerksamkeit schenken, dann werde ich das tun“, sagte Vance am Sonntag in einer Fernsehsendung.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris verurteilte die verbalen Attacken der Politiker gegen Einwanderer scharf.

(vatican news – pr)