Sri Lanka: Bischöfe rufen zu Verantwortung bei den Wahlen auf

Vor den Präsidentschaftswahlen am 21. September ruft die Bischofskonferenz von Sri Lanka die Wähler dazu auf, ihre Stimme weise einzusetzen und warnt vor falschen Versprechungen der Kandidaten. Sie appellieren an die Kandidaten, sich an moralischen Werten zu orientieren.

Die Bischofskonferenz von Sri Lanka (CBCSL) hat im Vorfeld der Wahlen am 21. September die Bedeutung einer verantwortungsvollen Stimmabgabe betont. In einer Erklärung fordert sie die Bevölkerung dazu auf, ihre Stimme als „kostbares Gut" zu betrachten und sie nicht durch Boykotte oder ungültige Stimmzettel zu verschwenden. Sie riefen die Wähler auf, einen Führer zu wählen, der das Land nach demokratischen Prinzipien und moralischen Werten leitet. Dies sei entscheidend für die Überwindung der tief verwurzelten Korruption im Land. Auch der Nationale Christenrat von Sri Lanka (NCCSL) teilte diesen Aufruf. In ihrer Botschaft fordern sie die Kandidaten auf, sich an ethische Grundsätze zu halten und die Wähler nicht durch Gefälligkeiten oder leere Versprechungen zu täuschen. Beide Institutionen betonen, dass die Präsidentschaftswahlen eine Gelegenheit bieten, echte Veränderungen herbeizuführen. Zusätzlich mahnen sie die Kandidaten, Macht als Dienst zu verstehen und sich durch das Beispiel Jesu leiten zu lassen: „Nicht bedient werden, sondern dienen." Die Bischofskonferenz und der Christenrat unterstreichen, dass diese Wahlen ein entscheidender Moment für die Zukunft des Landes sind. (asianews - mg)