Mitglieder eines Such- und Rettungsteams ziehen am Ende einer Suche nach Überlebenden und Toten in Mbour am 9. September 2024 ihr Boot an Land (AFP or licensors)

Senegal: Migrantenboot gekentert, Suche hält an

Nach dem Kentern eines Bootes vor der Stadt Mbour an der senegalesischen Küste geht die Suche nach Überlebenden weiter. Das Boot mit mindestens 150 Migranten an Bord war am Sonntag in Seenot geraten, berichtete der französische Sender RFI am Montagnachmittag. Derzeit ist unklar, wie viele Personen überlegt haben. Mindestens neun Menschen starben, nachdem ihr Boot am 8. September 2024 vor der Küste Senegals gesunken war.

Lesen Sie auch 29/08/2024 Italien: Kardinal will Migrantenkinder eingebürgert sehen In Italiens Parteienstreit über die Einbürgerung von Migrantenkindern hat sich Kardinal Augusto zu Wort gemeldet. Den Erwerb des Bürgerrechts „in geeigneter Weise und in nicht ... 13/08/2024 Mittelmeer: Flüchtlinge weiter in Lebensgefahr 26/08/2024 Mare Jonio rettet 182 Migranten im Mittelmeer Vier Leichen waren von Fischern und fünf von der nationalen Marine geborgen worden. 24 Personen konnten gerettet werden. Am Montag beteiligte sich auch die französische Marine an der Suche. Das Boot hatte die Stadt Mbour, die rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Dakar liegt, am Sonntag in Richtung Kanarische Inseln verlassen. Nach 30 Minuten sank es. Fischer waren darauf aufmerksam geworden. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration erreichten in der ersten Jahreshälfte knapp 20.000 Migranten in Booten die Kanarischen Inseln. Sie hatten zuvor an der westafrikanischen Küste abgelegt. Im Vergleich zu 2023 ist das ein Anstieg um 167 Prozent. Knapp 300 ankommende Boote wurde gezählt.Sie legen überwiegend von der senegalesischen Küste sowie von Mauretanien und Marokko ab. Die Migranten stammen aus dem Senegal sowie westafrikanischen Nachbarstaaten. (kna - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.