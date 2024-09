Solidarität auf den Philippinen (ANSA)

Philippinen: Dominikanische Initiative für Jugendbildung gestartet

Die Dominikaner für Gerechtigkeit und Frieden haben gemeinsam mit der Dominikanischen Familie für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auf den Philippinen eine neue Bildungsinitiative ins Leben gerufen. Das Handbuch mit dem Titel „Climate Change and Human Rights Education for Youth in the Philippines“ zielt darauf ab, philippinische Jugendliche über die Verbindungen zwischen Klimawandel und Menschenrechten aufzuklären.

Diese neue Ressource wurde in Zusammenarbeit mit dem SIMBAHAYAN Community Development Office der Universität von Santo Tomas und dem Center for Continuing Professional Education and Development (CCPED) entwickelt. Sie richtet sich vor allem an Pädagogen, die mit den notwendigen Werkzeugen ausgestattet werden sollen, um junge Menschen zu engagierten Weltbürgern auszubilden. Proaktive Weltbürger werden Laurence Blattmer, Programmkoordinatorin von Dominicans for Justice and Peace, betonte bei der Vorstellung die Rolle der Lehrer: „Pädagogen können Schüler dazu inspirieren und befähigen, proaktive Weltbürger zu werden, indem sie die tiefgreifende Verflechtung von Klimawandel und Menschenrechten verstehen." Pater Aniedi Okure, OP, hob die Verantwortung der aktuellen Generation gegenüber der Umwelt und zukünftigen Generationen hervor, indem er sagte: „Wir haben das Land nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern von der Zukunft geliehen." Die Initiative wurde von Menschenrechtsverteidigern, Klimaaktivisten und Akademikern begrüßt, die die Bedeutung von Bildungsmaßnahmen zur Sensibilisierung für diese Themen unterstrichen. Vor der Einführung fand im Juli ein viertägiger Workshop am Colegio de San Juan de Letran statt, der sich auf die Integration dieser Themen in den Matatag-Lehrplan des philippinischen Bildungsministeriums konzentrierte. (licas.news/vatican news - mg)