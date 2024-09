Jugend bei dem Treffen mit dem Papst in Papua-Neuguinea #SistersProject

Papst inspirierte die Jugend bei Besuch in Papua-Neuguinea

Schwester Daisy Lisania, die für die Kommunikation der Papstreise in Papua-Neuguinea verantwortlich ist, zeigte sich tief bewegt über die Begegnung mit Papst Franziskus am Montag in Port Moresby. Sie sprach im Interview mit uns von einer emotionalen Erfahrung, die nicht nur sie, sondern auch viele junge Menschen geprägt hat.

„Für mich war es eine sehr emotionale Jugendbegegnung", sagte uns Schwester Daisy. Sie war besonders von der Botschaft des Papstes berührt, der die Jugendlichen dazu aufrief, einander zu unterstützen und nicht tatenlos zuzusehen, wenn jemand fällt oder alleine ist. „Wir müssen da sein, wenn jemand fällt, und ihm helfen, wieder aufzustehen." Papst Franziskus betonte auch, dass Fehler menschlich sind und Teil des Lernprozesses – eine Botschaft, die besonders bei den jungen Menschen großen Anklang fand. „Es ist in Ordnung, Fehler zu machen, und wir müssen aus ihnen lernen", ergänzte Schwester Daisy. Sr. Daisy Lisania, die Kommunikations-Verantwortliche für die Papstreise in Papua-Neuguinea „Ich glaube, dass alle zurückkehren und eine Botschaft der Hoffnung und Liebe weitergeben werden" Botschaft der Hoffnung für alle Schwester Daisy ist überzeugt, dass die Begegnung mit dem Papst eine nachhaltige Wirkung auf die Jugendlichen und die gesamte Gemeinschaft in Port Moresby haben wird. „Ich glaube, dass alle zurückkehren und eine Botschaft der Hoffnung und Liebe weitergeben werden." Der Besuch von Papst Franziskus hat tiefe Spuren hinterlassen und wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben – als ein Moment der Inspiration und des Glaubens für die junge Generation in Papua-Neuguinea. Bewegender Abschied Jessica Oata, Assistentin von Schwester Daisy, war beim großen Jugendtreffen mit Papst Franziskus im Stadion von Port Moresby dabei und sprach von einem „perfekten und erfolgreichen" Besuch. Sie schilderte uns ihre bewegenden Eindrücke und erklärte, welche Bedeutung die Botschaft des Papstes für die Menschen in Papua-Neuguinea hat. Mitfühlender Besuch und starke Emotionen Für Jessica war der Besuch des Papstes ein liebevoller und mitfühlender Moment. Sie betonte die starke emotionale Reaktion vieler Menschen beim Abschied des Papstes: „Ich sah viele Tränen, das zeigt, wie viel Liebe sie für den Heiligen Vater hegen." Der Besuch vermittelte den Menschen in Papua-Neuguinea das Gefühl, trotz der Herausforderungen, die ihr Land oft plagen, wertgeschätzt zu werden. „Die Medien berichten oft negativ über unser Land, aber der Heilige Vater hat sich entschieden, zu uns zu kommen, und dafür sind wir alle dankbar", erklärte sie. „Die Medien berichten oft negativ über unser Land, aber der Heilige Vater hat sich entschieden, zu uns zu kommen, und dafür sind wir alle dankbar" Stärkste Momente: Die Umarmung eines blinden Jungen Besonders bewegend fand Jessica die Begegnungen des Papstes mit den verletzlichsten Menschen, wie etwa einem blinden kleinen Jungen während eines Besuchs bei der Straßenpastoral der Caritas. „Als der Junge den Papst umarmte, war das ein Moment der liebevollen Verbindung. Das zeigte, wie unser Hirte, unser Vater, diese besondere Beziehung zu den Schwächsten hat." Positive Auswirkungen auf Papua-Neuguinea Jessica ist überzeugt, dass der Papstbesuch das Image von Papua-Neuguinea positiv beeinflussen wird: „Touristen und Menschen aus anderen Ländern werden unser Land durch den Besuch des Papstes in einem anderen Licht sehen. Der Papst hat gezeigt, dass Papua-Neuguinea ein wunderschönes Land mit vielen Ressourcen ist, und er hat ein positives Bild gezeichnet, das viele bisher nicht gesehen haben." „Der Papst hat gezeigt, dass Papua-Neuguinea ein wunderschönes Land mit vielen Ressourcen ist, und er hat ein positives Bild gezeichnet, das viele bisher nicht gesehen haben" Trotz der Herausforderungen des Landes, wie soziale Probleme, hofft Jessica, dass der Besuch des Heiligen Vaters dazu beitragen wird, dass die Welt Papua-Neuguinea mit mehr Offenheit und Verständnis begegnet. Der Papst hat, so Jessica, die Herzen der Menschen erreicht und ihnen Hoffnung und Zuversicht geschenkt, dass sich das Bild des Landes international verbessern kann. (vatican news –ap/ mg)