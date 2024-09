Neuer israelischer Botschafter beim Papst

Israels neuer Botschafter beim Vatikan, Yaron Sideman, hat dem Papst an diesem Montag sein Beglaubigungsschreiben überreicht.

Der studierte Politikwissenschaftler und Psychologe, der unter anderem in Nigeria diplomatische Sporen verdient hat, war zuletzt israelischer Generalkonsul in mehreren US-Bundesstaaten. Er ist Nachfolger von Raphael Schutz, der Tel Aviv seit 2021 am Tiber vertreten hatte.

Voller Terminkalender für Franziskus

Zwischen dem Vatikan und Israel gibt es erst seit 1994 diplomatische Beziehungen. Papst Franziskus, der Israel 2014 besucht hat, fordert in diesen Wochen immer wieder einen Waffenstillstand im Gazastreifen, Verhandlungen und eine Freilassung aller israelischen Geiseln, die die Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt haben.

Außerdem empfing Papst Franziskus an diesem Montag das Führungstrio der kubanischen Bischofskonferenz sowie einen Nuntiatur-Rat aus Hongkong. Und er unterhielt sich mit dem Nuntius des Vatikans in der Ukraine, Erzbischof Visvaldas Kulbokas. Wie üblich drang über den Inhalt der Gespräche nichts nach außen.

(vatican news – sk)