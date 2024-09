Landesweiter Feiertag für Baumpflanzungen in Nairobi am 13. November 2023 (AFP or licensors)

Kenia: Geschlossenheit im Einsatz gegen den Klimawandel

Zum geschlossenen Einsatz religiöser Gruppen im Kampf gegen die eskalierenden Umweltkrise hat die Exekutivdirektorin der Vereinigung ,Justice, Peace, and Integrity of Creation - Franciscans Africa' (JPIC-FA) in Nairobi aufgerufen.

Lesen Sie auch 31/07/2024 Kenia: Bischöfe setzen Vertrauen in junge Demonstrierende Die Bischöfe Kenias stellen sich hinter ihre jungen Landsleute, die in den letzten Wochen aus politischem Protest auf die Straßen gegangen sind. Der Erzbischof von Nairobi, Philip ... Angesichts von Dürreperioden und erzwungener Migration in vielen Teilen der Welt sei ein gemeinsames Vorgehen der Glaubensgemeinschaften dringend erforderlich, um die Klimakrise zu bewältigen, so die Ordensschwester Mary Francis Wangari am Freitag bei einem interreligiösen Jugendforum zum Thema Frieden und Nachhaltigkeit an der Katholischen Universität Ostafrikas (CUEA) in Nairobi. „Angesichts dieser immensen Herausforderungen müssen wir als interreligiöse Gemeinschaft in Solidarität zusammenkommen. Unsere Aufgabe ist es, zusammenzuarbeiten, diese Krise mit einem gemeinsamen Verantwortungsgefühl anzugehen und für Gerechtigkeit einzutreten“, so Wangari. „Einheit ist unsere Stärke. Getrennt können wir fallen, aber gemeinsam, durch interreligiöse Zusammenarbeit, können wir einen dauerhaften Wandel für die Umwelt und die Menschheit schaffen“, zeigte sie sich überzeugt. „Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt deutlich zu spüren“, sagte sie auf dem Forum. Interreligiöser Dialog für Umweltschutz

Einige der Auswirkungen des Klimawandels seien weit verbreitete Dürren, erzwungene Migration und Ressourcenkonflikte. Schwester Wangari erinnerte daran, dass die Ausbeutung von Öl und Gas eine der Hauptursachen für ökologische und soziale Störungen sei. Sie bekräftigte die Bedeutung der interreligiösen Zusammenarbeit beim Eintreten für Gerechtigkeit und Umweltschutz: „Die Stärke der interreligiösen Beziehungen hat sich als wesentlich erwiesen, um Probleme anzugehen, die Gemeinschaften und Nationen betreffen. Gemeinsam haben wir etwas bewirkt, und wir werden uns auch weiterhin für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.“ Ökologischer Appell

Die eintägige Veranstaltung, die von JPIC-FA, dem Zentrum für soziale Gerechtigkeit und Ethik, der Laudato Si-Bewegung und anderen Partnern organisiert wurde, stand unter dem Motto „Handeln und Hoffen mit der Schöpfung‚ Endorsing FFNPT (The Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty), REpower Africa“. Das Forum brachte verschiedene Glaubensgruppen, Institutionen und Einzelpersonen zusammen, um „eine prophetische Stimme zu erheben und unsere Führer aufzurufen“, den Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe (FFNPT) zu unterstützen. In Anlehnung an die Worte von Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si vom Mai 2025, reflektierte Sr. Francis Wangari das Thema der Veranstaltung und unterstrich den Wert der Hoffnung inmitten der Herausforderungen des Klimawandels. „Zu sagen, dass es nichts zu hoffen gibt, wäre selbstmörderisch“. Sie forderte die Glaubensgemeinschaften auf, den weltweiten Vorstoß für ein FFNPT zu unterstützen, das darauf abzielt, den Klimawandel zu bekämpfen, indem die Ausweitung der Produktion fossiler Brennstoffe gestoppt, die bestehende Infrastruktur für fossile Brennstoffe schrittweise abgebaut und in erneuerbare Energien und nachhaltige Alternativen investiert wird. In ihrem Vortrag vom 27. September sagte Sr. Wangari, dass der FFNPT mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Produktion fossiler Brennstoffe „einen gerechten globalen Übergang für Arbeitnehmer, Gemeinschaften und Länder“ sicherstellen würde. Sie forderte die interreligiöse Gemeinschaft auf, mutige Schritte zu unternehmen. (aciafrica - mo) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.