Myanmar: Junta bittet inmitten der Überschwemmungen um Hilfe

Myanmars Juntachef hat an diesem Samstag eine seltene Bitte um ausländische Hilfe ausgesprochen. Myanmar versucht mit den tödlichen Überschwemmungen fertig zu werden, die hunderttausende Menschen vertrieben haben. In der Vergangenheit hingegen hatte die Junta Hilfe aus dem Ausland verweigert oder blockiert. Myanmar befindet sich seit drei Jahren im Krieg.

Überschwemmungen und Erdrutsche haben in Myanmar, Vietnam, Laos und Thailand fast 300 Menschen getötet, nachdem der Taifun Yagi am vergangenen Wochenende eine kolossale Regenflut in der Region ausgelöst hatte. In Myanmar wurden mehr als 235.000 Menschen durch Überschwemmungen aus ihren Häusern vertrieben, teilte die Junta am Freitag, 13. September mit.

Von den Überschwemmungen betroffene Bewohner benutzen Bambusflöße, als sie sich an diesem Samstag nach starken Regenfällen nach dem Taifun Yagi in höher gelegene Gebiete in Taungoo in der Region Bago in Myanmar begeben. Militärlastwagen brachten an diesem Samstag kleine Rettungsboote in die von den Überschwemmungen betroffenen Gebiete rund um die vom Militär errichtete Hauptstadt Naypyidaw, berichteten AFP-Reporter. Am Freitag bewegten sich viele hundert Dorfbewohner durch kinnhohes Wasser, um sich nach den Überschwemmungen rund um die Hauptstadt in Sicherheit zu bringen. Einige sagten AFP, sie hätten sich über Nacht in Bäumen versteckt, um den tobenden Fluten zu entkommen. Staatliche Medien berichteten, dass die Überschwemmungen in der Gegend um die Hauptstadt Erdrutsche verursacht und Strommasten, Gebäude, Straßen, Brücken und Häuser zerstört hätten.

„Beamte der Regierung müssen sich mit dem Ausland in Verbindung setzen, um Rettungs- und Hilfsgüter für die Opfer zu erhalten", sagte Min Aung Hlaing laut der Zeitung Global New Light of Myanmar. „Es ist notwendig, Rettungs-, Hilfs- und Rehabilitationsmaßnahmen so schnell wie möglich zu bewältigen."

Die Junta gab am Freitag die Zahl der Todesopfer von 33 an, während die Feuerwehr des Landes früher am Tag mitteilte, dass die Retter 36 Leichen geborgen hätten. Ein Militärsprecher sagte, er habe den Kontakt zu einigen Gebieten des Landes verloren und gehe Berichten nach, wonach Dutzende von Erdrutschen in einem Goldminengebiet in der zentralen Region Mandalay verschüttet worden seien.

Krieg seit drei Jahren

In Myanmar herrscht zudem seit der Machtübernahme des Militärs im Jahr 2021 Krieg. Mehr als 2,7 Millionen Menschen wurden in Myanmar bereits durch den Konflikt vertrieben, der durch den Putsch der Junta im Jahr 2021 ausgelöst wurde.

Blockade von Hilfen in der Vergangenheit

Myanmars Militär hat in der Vergangenheit humanitäre Hilfe aus dem Ausland blockiert oder vereitelt. Im vergangenen Jahr setzte es die Reisegenehmigungen für Hilfsorganisationen aus. Diese versuchten rund eine Million Opfer des starken tropischen Wirbelsturms Mocha (2023) zu erreichen, der den Westen des Landes heimgesucht hatte. Die Vereinten Nationen kritisierten diese Entscheidung stark. Nachdem der tropische Wirbelsturm Zyklon Nargis im Jahr 2008 mindestens 138.000 Menschen in Myanmar getötet hatte, wurde die damalige Junta beschuldigt, Nothilfe zu blockieren und den Zugang zu humanitären Helfern und Hilfsgütern zu verweigern.

