Libanon: Sterbliche Überreste von Kardinal Gregory Peter XV. Agagianian erwartet

Am. 12. September sollen die sterblichen Überreste des Dieners Gottes, Kardinal Gregory Peter XV. Agagianian, im Libanon ankommen und ihren Platz am Ende in der Patriarchalkathedrale der armenisch-katholischen Kirche, der Kathedrale des Heiligen Elias und des Heiligen Gregors des Erleuchters, in Beirut finden. Das Ereignis ist von großer Bedeutung für die armenisch-katholische Gemeinschaft in der ganzen Welt und für das libanesische Volk.

Gregory Peter XV. Agagianian (18. September 1895 – 16. Mai 1971) war ein armenischer Kardinal der katholischen Kirche. Er war von 1937 bis 1962 Oberhaupt der armenisch-katholischen Kirche (als Patriarch von Kilikien) und beaufsichtigte mehr als ein Jahrzehnt lang die Missionsarbeit der Katholischen Kirche, bis er 1970 in den Ruhestand ging. Er wurde am 23. Dezember 1917 zum Priester geweiht. Am 11. Juli 1935 wurde er von Papst Pius XI. zum Bischof ernannt und am 30. November 1937 von der Synode der armenisch-katholischen Kirche zum Patriarchen von Kilikien der katholischen Armenier mit dem Namen Krikor Bedros (Gregor Peter) XV. gewählt. Am 18. Februar 1956 ernannte ihn Papst Pius XII. zum Kardinal und verlieh ihm den Titel des Heiligen Bartholomäus auf der Insel. Agagianian, ein bekannter Polyglott und Jurist, leitete vom 18. Juli 1960 bis zum 19. Oktober 1970 als Präfekt die Kongregation für die Verbreitung des Glaubens (Propaganda Fide). Er war auch einer der vier Moderatoren beim Zweiten Vatikanischen Konzil und galt während der Konklaven von 1958 und 1963 als papabile. Er starb am 16. Mai 1971 in Rom.



Von Rom nach Beirut

Die Überführung der sterblichen Überreste findet von der armenischen Kirche St. Nikolaus von Tolentino in Rom über den internationalen Flughafen Fiumicino Leonardo da Vinci in Rom zum internationalen Flughafen Rafic Hariri in Beirut statt und endet auf dem Platz der Märtyrer in Beirut. Die Zeremonie wird von Seiner Seligkeit Raphael Bedros XXI Minassian, Patriarch von Kilikien der armenischen Katholiken, geleitet, der die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, die mit der Eröffnung der diözesanen Untersuchung im Jahr 2022 eingeleitet wurden, gefördert hat.

Seine Seligkeit Minassian wird jeden Schritt der Überführung persönlich überwachen und mit demselben Flugzeug zum endgültigen Bestimmungsort in Beirut reisen, um sicherzustellen, dass jeder Moment mit gebührendem Respekt und Feierlichkeit begangen wird.

An der Begrüßungszeremonie in Beirut werden neben Patriarch Minassian auch der libanesische Premierminister Najīb ʿAzmī Mīqātī und mehrere Persönlichkeiten aus Religion, Politik und Gesellschaft teilnehmen.

Einheit und interreligiöse Beziehungen stärken

Diese Veranstaltung wird eine Gelegenheit sein, Libanesen aller Konfessionen zu vereinen und die nationale Einheit und den interreligiösen Dialog zu fördern. Am Ende der Zeremonie werden die sterblichen Überreste von Kardinal Agagianian in einer Prozession zur armenisch-katholischen Kathedrale der Heiligen Elias und Gregor des Erleuchters gebracht, wo sie in der kürzlich zu diesem Zweck errichteten Gruft beigesetzt werden. Das Vermächtnis des Kardinals an Glaube und Liebe, das die Gläubigen auch zweiundfünfzig Jahre nach seinem Tod noch inspiriert, ist eine Geste des tiefen Respekts und eine Aufforderung an die Gemeinschaft, nach seinen Grundsätzen der Nächstenliebe und des Dienstes zu leben.

Kardinal Agagianian, der für sein Engagement beim Bau von Kirchen, Schulen und Waisenhäusern bekannt ist, genießt bei den verschiedenen Gemeinschaften im Libanon großes Ansehen. Seine Rückkehr in seine geistige Heimat Beirut bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Glauben zu erneuern und die interreligiösen Beziehungen im Land zu stärken.

In einer Zeit, die von tiefgreifenden Veränderungen geprägt ist, die zuweilen mit lehrmäßigen und moralischen Herausforderungen einhergehen, verkörpert Agagianian den Mann des Glaubens, in dem Gnade und Natur verschmelzen; er stellt somit die neue Kreatur dar, von der Paulus in seinen Briefen spricht.

Von Nächstenliebe Christi beseelter Missionar

Der als „Homo Dei“ des Paulus bezeichnete Agagianian verkörperte die Größe des Priestertums und sprach darüber mit faszinierender Beredsamkeit. Er war ein von der Nächstenliebe Christi beseelter Missionar, der bereit war, alles, sogar sein eigenes Leben, für das Wohl der Seelen zu opfern. Als guter Hirte spiegelte er die Sanftmut Christi wider, während er als Apostel den sensus Christi und den sensus Ecclesiae lebendig hielt und aus der Quelle des Herzens Gottes schöpfte. Sein Beispiel der Integrität, der Spiritualität und der Hingabe gibt eine klare, wenn auch stille Anleitung für den Weg, dem man folgen muss, um sich selbst, die Kirche und die Welt wiederherzustellen: die Nächstenliebe.

(vatican news - sst)