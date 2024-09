Kolumbien: Leiche von vermisstem Priester gefunden

Der katholische Geistliche wurde seit rund fünf Monaten vermisst. Wie das Magazin „Semana" (Samstag Ortszeit) berichtete, wies die nun gefundene Leiche mehrere Schusswunden auf.

Lesen Sie auch 12/09/2024 Kolumbien: Kirche für Gespräche mit Guerilla Inmitten der stockenden Friedensgespräche in Kolumbien wendet sich die katholische Bischofskonferenz sowohl an die marxistische ELN-Guerilla als auch an die Regierung.

Tage zuvor hatte ein in Frankreich festgenommener Tatverdächtiger gestanden, den Priester getötet zu haben, und Hinweise auf die Stelle gegeben, wo er das Opfer vergraben hatte. Der mutmaßliche Täter war nach Europa geflohen und wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Der Fall hatte in Kolumbien für großes Aufsehen gesorgt, nachdem von dem Priester in Pereira in Zentralkolumbien jede Spur fehlte. Er wurde seit dem 25. April vermisst. Als Motiv wird Habgier vermutet.

(kap/kna - sst)