Kardinal Zuppi trauert um entführte israelische Geisel

Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, hat seine tiefe Trauer über die Nachricht von der Entdeckung der Leichen mehrerer israelischer Geiseln, die am 7. Oktober entführt wurden, zum Ausdruck gebracht. Unter den Opfern befindet sich auch Hersh Goldberg-Polin, dessen Mutter Rachel der Kardinal während einer Diözesanwallfahrt im Juni persönlich kennengelernt hatte.

Kardinal Matteo Zuppi, Erzbischof von Bologna und Papst-Gesandter für den Frieden in der Ukraine, hat am 1. September seine Anteilnahme und Trauer über die Nachricht von der Entdeckung der Leichen mehrerer israelischer Geiseln zum Ausdruck gebracht. Die Geiseln waren am 7. Oktober entführt worden, darunter auch der junge Hersh Goldberg-Polin. Goldberg-Polin war eines der Opfer, deren Tod nun bestätigt wurde.



Der Kardinal hatte während einer Diözesanwallfahrt nach Jerusalem im Juni dieses Jahres Hershs Mutter, Rachel Goldberg-Polin, getroffen und stand seitdem in engem Kontakt mit ihr. Rachel, eine gläubige Jüdin, teilte bei dieser Gelegenheit ihren tiefen Schmerz und ihr Mitgefühl für alle unschuldigen Zivilisten, die im Gaza-Konflikt getötet wurden. Sie betonte, dass der Schmerz ihrer Familie und der Familien der Opfer in Gaza gleichermaßen schmerzhaft sei und dass es keine Rangfolge des Leidens geben dürfe. Sie rief bei dieser Gelegenheit zu einem Ende des Krieges und des Leids auf, das in dieser Region der Welt so präsent ist.

Verhandlungen wieder aufnehmen

In einer Stellungnahme, die am Sonntagnachmittag veröffentlicht wurde, sprach Kardinal Zuppi nicht nur den Schmerz der Familie Goldberg-Polin, sondern auch aller betroffenen Familien der Geiseln und der leidenden Bevölkerung in der Region an. Er erinnerte an die dringende Notwendigkeit, den Konflikt zu beenden, und bekräftigte seinen Aufruf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, um die Gewalt zu stoppen.

Zuppi, der weiter den Appell von Dani Miran, dem Vater einer weiteren Geisel, nach einem Waffenstillstand unterstützt, schloss seine Erklärung mit einer Einladung, „für den Frieden und das Ende des Konflikts zu beten“. Er wiederholte dabei auch die Worte von Papst Franziskus, der beim Angelus am Fest Mariä Himmelfahrt dazu aufrief, „das Feuer an allen Fronten zu stoppen, die Geiseln freizulassen und der erschöpften Bevölkerung zu helfen“. Der Kardinal erinnerte daran, dass „Krieg immer eine Niederlage ist“ und dass alle Anstrengungen unternommen werden müssten, um diese Tragödie zu beenden.

