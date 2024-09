Trauergäste tragen den Sarg mit den sterblichen Überresten von Juan Lopez bei seiner Beerdigung am Montag in Colon, Honduras (AFP or licensors)

Ermordung eines bekannten Umweltschützers erschüttert Honduras

Nach dem gewaltsamen Tod des populären honduranischen Umweltschützers Juan Lopez fordern Menschenrechtler und die Europäische Union eine Untersuchung. Auch die katholische Kirche übt scharfe Kritik. Lopez wurde am Samstag vor der Kirche erschossen, in der er zuvor an einem Gottesdienst teilgenommen hatte.

Lopez galt als einer der wichtigsten Umweltschützer an der Atlantikküste und engagierte sich gegen Wasserkraftwerke oder Bergbauprojekte. Nach Bekanntwerden der Tat in Tocoa im Nordosten von Honduras versammelten sich spontan die Menschen in der Stadt, um gegen die Gewalt zu demonstrieren und des Opfers zu gedenken. Honduras gehört zu den weltweit gefährlichsten Ländern für Umweltschützer überhaupt. Laut der Organisation Global Witness wurden im vergangenen Jahr insgesamt 18 Umweltschützer ermordet. Regierung nach der Ermordung in der Kritik Wegen der Bluttat wächst nun die Kritik an der Regierung der linksgerichteten Präsidentin Xiomara Castro. „Das Attentat verdeutlicht die Unfähigkeit des Staates, Umweltaktivisten und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen", kommentierte das Portal „Hondudiario". Aus Kreisen von Menschenrechtsaktivisten, der Kirche und Umweltschutzorganisationen gab es schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister von Tocoa, Adan Funez. Er wird für den Mord verantwortlich gemacht. Die Ermittler haben sich bislang noch nicht zu den Hintergründen geäußert. „Das Schutzsystem hat fahrlässig versagt", kritisierte Maribel Espinoza, Anwältin und Parlamentarierin, die Behörden: Die Sicherheitskräfte, deren Aufgabe es gewesen sei, Lopez zu schützen, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Präsidentin Castro sprach von einer „abscheulichen Tat" und versprach, dass alles unternommen werde, um das Verbrechen aufzuklären. Der Mord löste sogar internationale Reaktionen aus: Die EU forderte die honduranischen Behörden auf, „unverzüglich eine gründliche Untersuchung durchzuführen, um alle Verantwortlichen für dieses feige Verbrechen vor Gericht zu bringen". Es müssten rasche, wirksame und beispielhafte Maßnahmen ergriffen werden, um den Schutz von Menschenrechtlern und Umweltschützern zu gewährleisten. Auch die Kirche ist entsetzt Besonders groß ist das Entsetzen bei kirchlichen Organisationen; Lopez war eng in kirchliche Umweltnetzwerke eingebunden. So engagierte er sich aktiv für den Schutz der Natur in der Diözese Trujillo. Die Honduranische Bischofskonferenz verurteilte „diesen abscheulichen Mord auf das Schärfste" und forderte die Behörden auf, „nicht nur von Gerechtigkeit zu sprechen, sondern auch gewissenhaft und aufrichtig an der Aufgabe zu arbeiten, allen Bürgern Schutz zu garantieren", heißt es in einer Erklärung der Bischöfe. Der Fall erinnert an den Mordfall Berta Caceres. Die mit dem renommierten Goldman-Preis ausgezeichnete Caceres war im März 2016 in Honduras in ihrem Haus erschossen worden. Sie hatte sich gegen ein umstrittenes Staudammprojekt engagiert. (kna - cs)