Boot kentert im Ärmelkanal - Zwölf Migranten sterben

Die Körper der ertrunkenen Migranten werden im nordfranzösischen Boulogne-sur-Mer an Land gebracht (AFP or licensors)

Auf dem Weg von Frankreich nach Großbritannien ist am Dienstag ein Boot mit mehr als 60 Migranten an Bord gekentert. Laut vorläufiger Bilanz sind dabei zwölf Menschen ums Leben gekommen, mehrere wurden verletzt. Zwei Personen werden noch vermisst.

Die Zahlen bestätigte Gerald Darmanin, bisheriger französischer Innenminister, auf seinem X-Account.

Nach Informationen des französischen Senders CNEWS läuft der Rettungseinsatz noch. Zuvor war ein Schiff auf das in Seenot geratene Boot aufmerksam geworden. Von Januar bis Ende August überquerten mehr als 20.000 Menschen in Booten den Ärmelkanal. Das sind nach Angaben des britischen Innenministeriums drei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, aber 18 Prozent weniger als 2022. Die meisten Migranten in diesem Jahr kamen demnach am 18. Juni in Großbritannien an: 882 Personen.

(kna - cs)