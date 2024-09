Frankreich: Bischöfe begrüßen Papstworte

Abbé Pierre (AFP or licensors)

Auf dem Rückflug von seiner Asienreise am Samstag hat Papst Franziskus den französischen Armenpriester Abbé Pierre (1912-2007) als „argen Sünder“ bezeichnet. Dafür danken ihm nun die französischen Bischöfe.

Gegen den verstorbenen Abbé Pierre, der einst zu den beliebtesten Franzosen zählte, sind postum schwere Vorwürfe aufgekommen. Sie beziehen sich auf Missbrauch und auf sexuelle Grenzüberschreitungen und Belästigungen. Franziskus hat am Samstag erklärt, er finde es gut, wenn solche Fälle an die Öffentlichkeit kämen, und bekräftigt, die Kirche werde an ihrem Kampf gegen Missbrauch festhalten.

„Wir begrüßen die Erklärung des Heiligen Vaters“

„Wir begrüßen die Erklärung des Heiligen Vaters“, schreibt dazu die französische Bischofskonferenz auf X. Franziskus rufe zu Recht dazu auf, „alles aufzuklären und entschlossen und geeint gegen jede Form von Missbrauch in der Kirche und der Gesellschaft zu kämpfen“.

Erst vor ein paar Tagen hat die Bischofskonferenz auch die Sperrfrist für Archivdokumente zu Abbé Pierre aufgehoben, um Nachforschungen zu erleichtern.

(vatican news – sk)