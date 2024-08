WHO und Unicef fordern Waffenruhe für Gaza

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef fordern alle Konfliktparteien im Gazakrieg zu humanitären Kampfpausen an sieben Tagen auf, um die Menschen gegen Polio impfen zu können.

Lesen Sie auch 17/08/2024 Kardinal in Jerusalem: „Aussichten für Waffenruhe hoffnungsvoll" Der Lateinische Patriarch von Jerusalem sieht gute Chancen für einen Waffenstillstand in Gaza, der derzeit in Gesprächen in Doha und Kairo vereinbart werden soll. Es gebe aber auch ...

Diese Ruhephasen würden es Kindern und Familien ermöglichen, sicher zu Gesundheitseinrichtungen zu gelangen, teilte Unicef am Freitag mit. „Ohne die humanitären Pausen wird die Durchführung der Impfkampagne nicht möglich sein.“

Geplant ist eine Impfkampagne in zwei Runden. Bei jeder davon soll das palästinensische Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit der WHO, Unicef, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) und Partnern mehr als 640.000 Kindern unter zehn Jahren zwei Tropfen des neuartigen oralen Polio-Impfstoffs Typ 2 (nOPV2) verabreichen. Über 1,6 Millionen Dosen nOPV2, das zur Unterbrechung der Übertragung des Typ 2 Poliovirus eingesetzt wird, sollen dafür in den Gazastreifen geliefert werden.

Impfrate von 95 Prozent erforderlich

Detaillierte Pläne für die Logistik und Durchführung der Impfkampagnen lägen bereits vor, hieß es weiter. „Angesichts der stark gestörten Gesundheits-, Wasser- und Sanitärsysteme im Gazastreifen ist in jeder Runde der Kampagne eine Impfrate von mindestens 95 Prozent erforderlich, um die Ausbreitung von Polio zu verhindern und das Risiko eines erneuten Auftretens zu verringern.“

Das Poliovirus, verantwortlich für die sogenannte Kinderlähmung, wurde im vergangenen Juli in Umweltproben aus Khan Younis und Deir al-Balah nachgewiesen. Seitdem wurden laut den Angaben drei Kinder mit Verdacht auf akute schlaffe Lähmung (AFP), einem häufigen Symptom von Polio, im Gazastreifen gemeldet.

Warnung schon vor zehn Monaten

Der Gazastreifen ist seit 25 Jahren poliofrei. Das erneute Auftreten, vor dem die humanitäre Gemeinschaft seit zehn Monaten gewarnt habe, stelle eine weitere Bedrohung für die Kinder im Gazastreifen und den Nachbarländern dar. „Ein Waffenstillstand ist die einzige Möglichkeit, die öffentliche Gesundheitsversorgung im Gazastreifen und der Region sicherzustellen“, mahnten die Organisationen.

(kna – pr)